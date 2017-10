Channing Tatum otthagyja Weinsteint

Újabb nagy pofont kapott Harvey Weinstein, illetve cége, amelytől egyébként már kirúgták: Channing Tatum minden kapcsolatot és közös projektet felszámol a céggel, köztük éppen egy szexuális erőszakról szóló, jelenleg a fejlesztés fázisában lévő filmet.

Alaposan felkavarta az állóvizet, és lavinát indított el a Harvey Weinstein viselt dolgaival kapcsolatos múltfeltárás. A nagyhatalmú producer, aki gigaprodukciók elkészítésében vett részt, nőket molesztálhatott szexuálisan, s egyre többen állnak elő a történetükkel, szinte lehetetlen volna felsorolni mindenkit, aki megvádolta a 65 éves producert.

A szakember óriásit bukott, hiszen rendőrségi nyomozás zajlik, cégéből kipaterolták, a készülő filmekről eltüntetik a nevét. A hírfolyam talán megváltoztatja Hollywood viszonyát a visszaéléssekkel és az arról való hallgatással kapcsolatban.

Vannak, akik nem éltek át hasonló történetet, vagy nincs közük Weinsteinhez, ám kiállnak a többiek mellett, illetve állást foglalnak az ügyben. A maga módján megtette ez a legutóbb a Kingsman: Az aranykör című filmben látott Channing Tatum is. Az amerikai színész felhagy a The Wenstein Company-nél (TWC) fejleszteni és készíteni tervezett filmjével. A film címe a Forgive Me, Leonard Peacock, és arról szól, hogy egy főiskolás tanuló meg akarja ölni legjobb barátját és magát egy korábbi szexuális erőszak miatt. A színészként és producerként is érdekelt Tatum produkciós partnerével, Raid Carolinnal szerdai közleményben jelentette be, hogy tétovázik fejleszteni a filmet. Ráadásul megszakítanak minden kapcsolatot a céggel.

„A bátor nők a hőseink, akiknek volt merszük elmondani az igazságot Weinsteinről – írja Tatum a Twitteren közzétett a közleményben. – Ők emelték fel a nehéz téglákat, hogy méltányos világot építsenek. A TWC-vel közös projektünk – Matthew Quick briliáns regényéből – egy fiúról szól, akinek az élete szétszakad egy szexuális erőszak miatt. Mivel a továbbiakban sem ezt, sem mást nem fejlesztünk, ami a TWC tulajdonában áll, emlékeztetjük magunkat a könyv és egy tragédia utáni gyógyulás erős üzenetére. Most óriási lehetőségünk van igazi pozitív változást hozni, amelyért elköteleztük magunkat. Az igazság kiderült – fejezzük be, amit a csodálatos kollégáink elkezdtek, és tüntessük el a visszaéléseket a kultúránkból most és mindörökre.”