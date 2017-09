Clooney most a kamerák mögül tündököl

Vannak (ex)-sztárok, akiket hamar elnyelt a hollywoodi süllyesztő. Bizony a showbiznisz világában nem egyszerű „életben maradni”, de George Clooney-nak semmi oka az aggodalomra, annak ellenére sem, hogy rég láthattuk a még mindig sármos színészt a vásznon.

Az egykori Vészhelyzet frontember nem bizonyult egynyári-csodának. A ’90-es és 2000-es évek nagy dobásainak tősgyökeres tagja volt, azonban mostanság kevésbé gyakori szereplője a mozifilmeknek. Legutóbbi megjelenését képernyőn a 2016-os Pénzes Cápa című krimi-drámában láthattuk, és azóta leginkább a Clooney-házaspár bőkezűségéről, illetve gyermekáldásáról hallhatunk. Na de mi az oka a jelenlegi „visszavonulásnak”?

Elmondása szerint csak annyi történt, hogy:

„Közel két éve nem színészkedtem már, és hogy őszinte legyek, nem is igazán tudom, mikor lesz a következő alkalom. Ha valaki ide jönne hozzám Az Ítélet című ’82-es dráma forgatókönyvével, na abba simán belemennék, de nem fogok csak azért filmekben szerepelni, hogy kamera előtt legyek. Sokáig azt csináltam, és be is jött, viszont minél idősebb lesz az ember, egyre kevesebb érdekességet talál a szerepekben. Nem vagyok húzónév többé. Senki nem kíváncsi már arra, hogy például, hogyan csókolózom.”