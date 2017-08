Csodálatos színészeket gyászol a filmvilág

A forró kánikulában is kirázott minket a hideg két hírt olvasva: 89 éves korában meghalt Jeanne Moreau, és jobblétre szenderült Sam Shephard (73) is.

Ikonok, akiket a filmekben látva sérthetetlennek hiszünk, ám felettük is eljár az idő, s csak arra gondolhatunk, milyen szerencsések voltunk, hogy láttuk őket játszani. Gyors egymásutánban két színészt kell elbúcsúztatni. A 89 éves Jeanne Moreau-t hétfő találták holtan párizsi lakásában. A legkiválóbb francia színésznők egyike szinte mindenkivel dolgozott karrierje során, aki igazán számított. Dirigálta őt Orson Welles, Michelangelo Antonioni és Luis Bunuel is, míg a Szeretők című filmben Louis Malle rendezte.

Az intellektuális nőiség megtestesítőjének tartották, akiről sokat elmond, hogy egyetlen színésznőként kétszer is elnökölt a cannes-i filmfesztiválon. Sokoldalúágát bizonyítja, hogy a színészkedés mellett énekelt, de írt forgatókönyvet, és filmet is rendezett, ráadásul saját maga írta meg önéletrajzát is.

A Becsületrend tisztjévé avatták (1991), ráadásul elnyerte a César-díjat, amely a legrangosabb francia filmművészeti díj (1995), s 2001-ben a Francia Művészeti Akadémia első női tagjává választották. Moreau Magyarországon is járt, 2005-ben, Francois Ozon Utolsó napjaim című filmjének díszbemutatóján vett részt.

S ha Jeanne Moreau halála önmagában nem lett volna eléggé megrendítő, érkezett az újabb lesújtó hír: a hosszú évek óta Lou Gehrig-betegségben szenvedő Sam Shepard is elhunyt.

Shepard Oscar-jelölt színész volt, az 1978-as Az igazak című filmért kapta a jelölést: Chuck Yeager pilótát játszotta el, de pechére akkor alakított Jack Nicholson a Becéző szavakban, így övé lett a legjobb mellékszereplőnek járó szobrocska. Shepard egyébként betegesen félt a repüléstől, mégis felment néhány körre az igazi Yeagerrel – mindezt a szerep kedvéért.

Ezen kívül Pulitzer-díjas amerikai drámaíró (ezt az 1979-es Buried Child-ért kapta)volt, aki élete során 44 színdarabot írt. Elképesztő, de 25 éves koráig már ötször jelölték az off-Broadway darabokat elismerő Obie-díjra.

Mivel a színészet amolyan másodállás volt neki, nyugodtan válogathatott az ajánlatok közül, s csak azt vállalta el, ami tényleg érdekelte, így aztán egészen érdekes kihívásokra bólinthatott rá. Shephard harminc évig élt együtt Jessica Lange-gel.

Nyugodjanak békében.