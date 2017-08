Csontjait törte Tom Cruise

Az sem kizárt, hogy Tom Cruise balesete miatt késni fog a Mission: Impossible 6 bemutatója, hiszen a hírek szerint a színész két csontja is eltört a bokájában, és elképzelhető, hogy több hónapnyi kényszerszünet vár rá – így pedig a stábra is.

Arról már korábban írtunk, hogy nem kerülte el a baj Tom Cruise-t a Mission: Impossible forgatásán. Az amerikai színész egy állványról egy háztetőre igyekezett átugrani, ám ez rosszul sikerült neki, nekivágódott annak a bizonyos falnak, és már az első hírek szerint nem úszta meg sérülés nélkül. Az 55 éves színész munkájában mindig benne van a kockázat, hiszen szereti maga eljátszani a filmjei akciójeleneteit, a kivitelezhető részeknél sose használ dublőrt. A mostani trükkbe azonban beletört a bicskája…

A The Sun értesülései szerint Tom Cruise bokájában két csont is eltörött. „A sérülés rosszabb, mint amilyennek elsőre hittük. Tom súlyosan megsérült, és hónapok kellenek a felépüléshez. Ő a film legnagyobb sztárja, minden körülötte forog és történik. A film készítőinek nincs más lehetőségük, mint elhalasztani a forgatást” – idézte a The Sun egy a filmre közelről rálátó forrást.

A londoni baleset után Cruise valószínűleg hazatér az Egyesült Államokba, hogy ott kezeltesse magát. A sérülés egyébként nemcsak a film szoros forgatási rendjének tett be, hanem anyagilag is komoly veszteség, hiszen teljesen újra kell szerkeszteni a forgatást, ami óriási összegeket emészt fel. Nem lenne csoda, ha az eredetileg 2018 nyarára tervezett premier egészen karácsonyig csúszna. Hogy a M:I 6-ról is essen néhány szó: szerepel benne Rebecca Ferguson, Henry Cavill és Simon Pegg is. A forgatások egyébként áprilisban kezdődtek meg, először Párizsban dolgozott a stáb. A filmet Christopher McQuarrie rendezi.

Tom Curise balesete sajnálatos, ám messze nem az elmúlt napok legrosszabb történése. Míg ő megúszta néhány törött csonttal, Joi „SJ” Harris nem volt ennyire szerencsés. Az ismert utcai motoros a Deadpool 2 forgatásán vett részt kaszkadőrként, ám egy jelenetben olyan sérüléseket szenvedett, hogy még a forgatás helyszínén, a kanadai Vancouverben életét veszítette.