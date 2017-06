Daniel-Day Lewis visszavonul

Daniel-Day Lewis felhagy a színészettel.

Rossz hírt kaptak a filmrajongók: Daniel Day-Lewis szóvivője megerősítette a Variety értesülését, tehát a háromszoros Oscar-díjas színész valóban elhagyja a pályát.

Egyedülálló rekord fűződik Daniel Day-Lewis nevéhez: ő az egyetlen színész a világon, aki háromszor is elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. A bal lábam, a Vérző olaj és a Lincoln 60 éves főszereplője csodálatos játéka helyett ezúttal azonban bejelentésével sokkolta a filmvilágot: visszavonul.

Először a mindig jól értesült Variety jött a hírrel, miszerint a színész nem vállal több filmszerepet, majd a Day-Lewis szóvivője kommentálta a történetet.

Daniel Day-Lewis a jövőben nem dolgozik színészként. Végtelenül hálás a munkatársainak és a közönségnek, ez azonban személyes döntős, amelyről sem ő, sem a képviselői nem nyilatkoznak a továbbiakban

– hangzott el a nem túl részletgazdag kommentár.

A bejelentés után még inkább felfokozott a várakozás a színész várhatóan utolsó filmje, a mozikba december 25-én kerülő Phantom Threaddel kapcsolatban. A film a divat világáról szól, és akárcsak a Danial Day-Lewisnek Oscar-díjat hozó Vérző olaj-at, ezt is Paul Thomas Anderson rendezte. A színész még szerepet vállal a film sajtókampányában, de aztán vége visszavonul.

A brit sztár rekordjáról annyit, hogy egyetlen ember nyert nála is többször főszereplőnek járó Oscart, bizonyos Audrey Hepburn, négyszer… S akkor azt még nem is említettük, hogy az Apám nevében-ért és a New York bandáiért ugyancsak jelölték Day-Lewist a főszereplőnek járó elismerésre.

A szerepeire rendkívül precízen és nagy odaadással felkészülő (A lét elviselhetetlen könnyűsége forgatása előtt még csehül is megtanult) színész elsősorban a 80-as, 90-es években volt aktív, azóta ritkábban forgatott, de alakítása mindig nagyot szólt.

Amennyiben Day-Lewis tényleg már most visszavonul – állítólag már korábban is kacérkodott a gondolattal, csak akkor Martin Scorsese rábeszélte a New York bandáira – gazdag és színvonalas pályafutást mondhat a magáénak. Először 14 évesen filmben szerepelt, a Vasárnap, véres vasárnap című alkotásban. A brit színész egyébként a rendező Rebecca Millert vette feleségül, és három gyermek édesapja.