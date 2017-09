David Bowie-nak szánták a Szárnyas Fejvadász 2049 egyik szerepét

A Szárnyas Fejvadász 2049 szélsebesen süvít a mozik felé, s minél közelebb kerülünk a premierhez, annál nagyobb felhajtásban részesül a film. 35 évet kellett várni, míg folytatást kapott a mára már klasszikusnak számító ’82-es első rész, így nagyok az elvárások a második történettel szemben.

A film remek szereplőgárdát tudhat magáénak, olyan sokoldalú művészekkel, mint például Jared Leto. Az Oscar-díjas előadó a látás sérült gonoszt, Niander Wallace-t fogja alakítani a sztoriban, azonban először nem őt nézték ki Wallace szerepére, hanem a néhai David Bowie-t.

Erről a tervükről-amit sajnos nem sikerült megvalósítaniuk Bowie tavalyi halála miatt- egy sajtótájékoztatón mesélt a Metro weboldalnak maga a rendező, Denis Villeneuve.

„Az első, aki eszünkbe jutott a karakterre David Bowie volt, aki sok értelemben hatott a Szárnyas Fejvadász történetére. Mikor megtudtuk a szomorú hírt, valaki hasonló személyt kezdtünk el keresni.”

Így találtak rá Leto-ra, aki épp úgy, mint „elődje”, színészi karrierje mellett zenéléssel is foglalkozik. Természetesen nem szeretnék a két művészt összehasonlítani, de a készítők szerint a lehető legjobb választás volt a 30 Seconds to Mars frontemberét választani, hiszen amint megtudtuk egy nem régi cikkből, elhivatottan dolgozott a produkción, még a vakságot is elviselte a forgatásokon a siker érdekében.

Kollégái közül páran jóval eltérőbb módon jutottak szerepükhöz. Ryan Goslingra például szinte ráöntötték a szerepet.

„Ez a szerep Ryan-nek lett alkotva. Tökéletesen illik hozzá.”

És akkor az öreg motoros Harrison Fordot nem is említettük. Több mint negyed évszázad után ismét Rick Deckard bőrébe bújik a várva-várt folytatásban. A Ridley Scott által rendezett „eredeti” Szárnyas Fejvadászt így ő fogja képviselni, általa él tovább az új történetben.

Ford elárulta, milyen volt két direktorral dolgozni a filmeken:

„Ridley és én már rég elszívtuk a békepipát. Akármi is történt az első film forgatása alatt, tisztelem őt és munkásságát egyaránt. Denis óriási szakmai tudását tette bele a produkcióba. Nagyon határozottan és egyenesen irányította a színészeket is a forgatáson. Tisztán és érthetően megmondta, ha valamit imádott, vagy ha éppen ellenkezőleg nem tetszett neki a dolog.”

Ugyan a legendás David Bowie nélkül, de október ötödikén végre megtekinthetjük a készítők munkájának jócskán megérett gyümölcsét.