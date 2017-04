Deadpool 2: Josh Brolin lesz Kábel!

Nem volt egyszerű, de kiválasztották azt a színészt, aki életre keltheti Kábelt a Deadpool 2. részében. Josh Brolin újabb Marvel karaktert kelthet életre! Ez már hivatalos!

Talán meglepő, de Josh Brolin kapta Kábel szerepét a Deadool 2. részében. Meglepő, mert rengeteg színészt hoztak szóba a karakterrel. Ott volt például egy Ryan Reynolds és Pierce Brosnan fotó, amint ráadásul Hugh Jackman is szerepelt. Benne volt, hogy Brosnan lehet az, aki megkapja a karaktert, most viszont úgy tűnik, hogy Reynolds-ék akkor csak húzták az agyunkat.

Aztán Brad Pitt és Russell Crowe neve is felmerült, de korábban Stephen Lang-ről is lehetett hallani a szerep kapcsán. Az elmúlt hetekben aztán úgy tűnt, hogy Michael Shannon lesz a befutó, ám ez mindig vakvágánynak bizonyult.

A stúdió Josh Brolin-t választotta. Erre azért nem gondoltunk volna. mondjuk ha egymás mellé rakjuk a képregényes Kábel és Josh Brolin fotóját, akkor talán nincs is kérdés, igazán élethűnek tűnik és biztos remekül alakítja majd a figurát.

Brolin amúgy jelenleg a Marvel Filmes Univerzumában is érdekelt, A Deadpool ugye nem ebben az univerzumban játszódik, így aztán azért zavart nem okozhat a fejünkben, hogy 2018-ban Thanosként is láthatjuk a színészt. Na meg ott azért erősen át is van alakítva.

A forrás szerint Brolin négy filmre szóló szerződést írt alá a stúdióval, szóval nem csak alkalmi Kábelként örülhetünk neki. A stúdió ugyan nem erősítette meg, de vélhetően nem csak Deadpool folytatásokról van szó, hiszen a karakter a tervezett X-Force filmben is ott lehet, sőt.

A képregényes világban Rob Liefeld és Louise Simonson voltak azok, akik megálmodták Kábelt. A karakter pont ellentétje Deadpoolnak. Egy igazi vezető és egy kérlelhetetlen katona, aki ragaszkodik a parancsok teljesítéséhez. Fegyelmezett fickó, akivel nem érdemes ujjat húzni.

A képregényes világban a háttérsztori szerint Kábel a jövőből jött és ő Küklopsz azaz Scott Summers apja. Benne van mondjuk a pakliban, hogy ez a háttértörténet a filmben kicsit másként alakul.