Del Toro offolja magát

Egyéves szabadságot vesz ki Guillermo del Toro: a zajló projektjeit nem fenyegeti veszély, de rendezőként pihen, mert mint mondja, nagy szüksége van a szünetre.

Szomorkodhatnak a Guillermo del Toro rajongók: a The Shape of Water rendezője egy év szabadságot vesz ki, nem rendez. A filmes szakember Mexikóban adott csoportos interjút, amikor arról beszélt az összegyűlt tömegben, hogy pihenésre, szünetre van szüksége.

„Rendezői minőségemben egy év szünetet tartok. Csinálom a Fantasztikus utazást, de a The Shape of Water után pihenésre van szükségem.”

A hír bejelentése apropóján beszélt egyébként a The Shepe of Water című filmjéről, amely december 1-jén debütál a mozikban.

„Két projektem van Bertha Navarróval. A címről egyelőre nem beszélhetek, de producerei lennénk egy filmnek Patricia Riggennel együtt, aki szuper szolid rendező, nagyon kedves ember. Ő az a fajta író-rendező ember, aki erős produkciót tud támogatni azzal, ha hagyják neki kifejezni, ami őt érdekli.”

Del Toro beszélt arról, hogy még nem fejezte be a fekete-fehér Silver forgatókönyvét, amely egy mexikói birkózóról szól majd, aki felfedezi, hogy a politikusok vámpírok, és úgy dönt, legyőzi őket.

Del Toro azt is hozzátette, vannak hírek a Trollhunters második évadáról, de a Netflix kinyírná, ha beszélne róluk, szóval nagyjából négy hét múlva érkeznek a hírek.

A Fantasztikus utazás bemutatását 2020-ra tervezik, az előkészítés 2018 nagy részében zajlana, és az év második felében, végén kezdenék el ténylegesen forgatni. A nagyon várt filmben az Avatarban is használt 3D technológiával dolgoznak majd. Egy 1966-os film remake-je lesz egy tudósról, aki vérrög miatt hal meg, s csak úgy élheti túl, ha a véráramába különleges dolgot juttatnak a tudóstársak.

Visszatérve az egyéves szabadságra: az 53 éves mexikói rendező, producer és forgatókönyvíró munkás éveket tudhat maga mögött, hiszen 2015-ben rendezte meg a Bíborhegyet, 2013-ban a Tűzgyűrűt, 2009-ben a 3993-at, 2008-ban a Pokolfajzat 2: Az arany hadsereget, 2007-ben az El Orfenatót, 2006-ban A faun labirintusát, 2004-ben a Pokolfajzatot, 2002-ben a Penge 2-t, míg 2001-ben az Ördöggerincet – hogy csak a 2000 utáni filmtermést vegyük.