DiCaprio lehetne Joker?

Még csupán körvonalazódik a Batman-filmekből ismert Jokerről készülő önálló film, de máris parádés hír kelt lábra: elképzelhető, hogy az Oscar-díjas, 42 éves Leonardo DiCaprio játszhatná Jokert!

Korábban már lehetett hallani, hogy a Warner Bors. Pictures és a DC a korai szakaszában van egy eredeti Joker-film fejlesztésének. Az már eldőlt, hogy a magának a Másnaposok rendezőjeként is nevet szerző Todd Philips lenne a rendező, s ha minden igaz, a producerek között pedig ott találhatjuk Martin Scorsesét. Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Batman-filmekből ismert Joker önálló filmet kapna, amelyben bemutatnák az ellentmondásos karaktert. A legendás rendező azért is lehetne kiváló producer, mert a két stúdió elvileg keményvonalas bűnügyi filmet vár, amely az 1980-as évek Gotham City-jében játszódik, s hát ugyebár ki értene jobban ehhez a zsánerhez, mint a Taxisofőrt, a Dühöngő bikát vagy a A komédia királyát rendező Scorsese.

Noha arról volt szó, hogy a mostanság Joker alakító, 45 éves Jared Letónál fiatalabb színészt kereshetnek a szerepre, alig ifjabb, ám annál zseniálisabb művész került képbe.

A 42 esztendős Leonardo DiCaprio!

A The Hollywood Reporter írt arról, hogy Scorsese lehetne az, akinek révén Leonardo DiCapriót a képregényfilmbe csábíthatnák. Ezen a ponton jegyeznénk meg, hogy az Oscar-díjas színész sosem szerepelt korábban képregényből készült filmben, így teljesen új területre kalandozna.

Persze még ne bízzuk el magunkat, hiszen a források még azt sem erősítették meg minden kétséget kizáró bizonyossággal, hogy Scorsese producer lesz, s az már csak egy következő lépcső lehetne, hogy DiCapriót a Joker-filmbe csábítsák. Legendás elődök nyomába léphetne a színész, hiszen korábban Jack Nicholson és Heath Ledger alakított örökké maradandót a szerepben, s biztosak vagyunk benne, amennyiben DiCaprio játszhatná el Jokert, újabb ikonikus alakítás vonulna be a filmtörténelembe.

Mivel a film körül szinte minden részlet képlékeny, egyelőre szó sincs arról, mikor kezdődhetne el a forgatás, arról pedig pláne nincs hír, mikor kerülne mozikba a Jokerről szóló film.

Ti kíváncsiak vagytok, hogyan lett Jokerből az, amit láthattunk a korábbi filmekben? S szerintetek milyen Joker lenne Leonardo DiCaprio?