DiCaprio lesz Leonardo

Leonardo DiCaprio a nevét adót, Leonardo da Vinci festőt alakíthatja majd az itáliai művészről készült könyv filmváltozatában, s a produkciónak nemcsak színésze, de producere is lesz az Oscar-díjjal is kitüntetett közönségkedvenc. Köszönhető mindez a Paramount Pictures versenyfutásának az olasz festőről szóló könyvért.

Nagy csatát nyert meg a napokban a Paramount Pictures az Universal Pictures ellen. Mindkét stúdió pályázott arra, hogy filmre vigye Walter Isaacson Leonardo da Vinci című könyvét, nagyon komoly licitversenyt folytattak egymás ellen, a csatából végül a Paramount jött ki tehát győztesen. Ez azért is fontos, mert így Leonardo DiCapriónál is landolt a könyv, Jennifer Davissonnal együtt ugyanis ő lesz a producere a filmnek. Ami azonban ennél fontosabb, DiCaprio alakítja majd a festőt és tudóst a mozifilmben.

Az Oscar-díjas színész egyébként a csodás olasz festőről kapta a nevét, miután terhes édesanyja megnézte a festő alkotásait Olaszországban, s amikor az egyik előtt áll, a kicsi DiCaprio akkor rúgott egyet. Akárhogyan is nézzük, Leonardo DiCaprio tulajdonképpen arra született, hogy egyszer eljátssza a nevét adó festőt, a művészt, aki olyan csodás és híres festményekkel ajándékozta meg az emberiség, mint Az utolsó vacsora vagy a Mona Lisa.

Isaacson írta egyébként a Steve Jobs című könyvet, s emlékezhetünk, hogy Michael Fassbender főszereplésével mennyire érdekes filmet rendezett belőle Danny Boyle. A Time magazin korábbi szerkesztője egyébként írt már bestsellert Benjamin Franklin amerikai elnökről és Albert Einstein tudósról is. Az Einstein-könyvről a National Geographic forgatott dokumentumfilm-sorozatot Géniusz címmel.

Úgy tudni, Icsaacson egyébként da Vinci jegyzeteit használta ahhoz, hogy a narratívával kapcsolatot teremtsen a festő művészete, illetve tudományos munkássága, sokirányú kíváncsisága és képzelete felé. Mint ismert, da Vinci valódi polihisztor volt, aki festészete mellett számos más területen is maradandó nyomot hagyott maga után, elég a matematikai számításaira vagy biológiai érdeklődésére gondolni.

DiCaprio a hírek szerint mostanság Martin Scorsese rendezővel közösen dolgozik a The Killers of the Flower Moon forgatókönyvén, s nem kizárt, hogy a film főszereplője DiCaprio mellett Robert De Niro lesz.

A da Vinci-film forgatásáról egyelőre semmilyen információt nem közöltek.