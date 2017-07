Egy igaz történeten alapuló drámában tér vissza Andrew Garfield

Andrew Garfield nem búslakodott sokáig amiért nem bújhat ismét Pókember bőrébe, hiszen elég dolga akad így is a színésznek. Tavaly kezdték meg a Breathe („Lélegezz”) című igaz történeten alapuló dráma készítését, mely októberben -éppen az Oscar-díjat megelőző szezon kezdetén- kerül a mozikba.

A filmben Robin Francis Cavendish életének legnehezebb időszakát követhetjük nyomon az ötvenes évektől. A leszerelt brit katona a hadsereg után tea kereskedési bizniszbe kezdett Kenyában, ahol végzetes dolog történt: Elkapta a poliovírust, mely nyakától lefelé megbénította a 28 éves férfit. Az orvosok nem jósoltak neki sok jót, pár hónapot adtak neki, azonban egy doktor Nairobiban életmentő készüléket készített számára. A mesterséges lélegeztetőgéppel -meghazudtolva a jóslatokat- Cavendish 64 éves korában hunyt el.

A cselekmény azonban nem merül ki ennyiben. A betegség mellett egy másik fontos esemény is hozzájárul a drámaisághoz: a fiatalember 1957-ben, a tragikus betegséget megelőző évben megismeri jövendőbeli feleségét, Dianat (Calire Foy), kinek kitartása, hűsége és szerelme végig kíséri a férfi életét. A nő és párja azon fáradozott, hogy mások számára is elérhető lehessen nem csak a kórházakban, hanem otthonokban is az életet jelentő gépezet. Az ő mindennapjaik és harcuk áll a film középpontjában, mely Andy Serkis irányításával készült.

A direktort, -aki egyébként ezzel az alkotással debütál rendezőként- hamarosan láthatjuk a Majmok bolygója: Háború című filmben, a majmok fővezéreként.

Serkist még Cannes-ban kérdezték jövőbeli terveiről, ahol elárulta, hogy nem egy „végig sírós, elégikus” műről van szó a Breathe esetében:

„Ez egy polio komédia! Új műfajt teremtünk, keverjük a drámai elemeket a komédiával, mert találtunk egy jó nagy ürességet ezen a téren.”

Az alkotás igazán megtisztelő premier helyszínt kapott: Vele fogják megnyitni a 61. BFI London Filmfesztivált idén ősszel.

Sokan A mindenség elméletéhez hasonlítják Serkins drámáját, a hasonló alapsztorija miatt, így kíváncsian várjuk, hogy mi sül ki belőle a vásznon. Addig is tekintsétek meg az előzetest: