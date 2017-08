Egy színésznő is szívesen Joker bőrébe bújna

Hiába, hogy gonosztevő, mégis kapós Joker szerepe. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy egy színésznő is azt nyilatkozta, szívesen bújna a szuperbűnöző bőrébe. Egy biztos, akárcsak Heath Ledger, vagy Jared Leto alakítása, ez is emlékezetes lenne.

A floridai SuperCon hétvégi rendezvényén Karen Gillan, A galaxis őrzői Nebulája elárulta, kipróbálná magát egy DC filmben is, továbbá azt is, hogy kit játszana el, ha lenne rá lehetősége.

A CBR weboldal szerint az eseményen egy „kérdések és válaszok” órában szabadon lehetett kérdezni a hölgyeményt. Ekkor tették fel neki a kérdést, hogy van-e olyan karakter a Marvel Univerzumon kívül, akit előszeretettel megtestesítene egy következő alkotásban. Nagy meglepésre azt felelte, hogy Batman legnagyobb ellenségét, Jokert választaná.

„Oh, mondhatok a DC-ből is? Oké, onnan fogok mondani valakit, még pedig Jokert! Én lennék a női Joker.”

Nos, jelen pillanatban elég lehetetlennek tűnik Karen álma a DC moziuniverzumában, hacsaknem Jared Leto lepasszolja neki a feladatot. Hogy enyhítsék a fájdalmát, vigaszul elárulták neki, a nemsoká készülő, szintén DC The Flashpoint produkcióban nagy rá az esély, hogy Joker színre lép. Nem is kell mondani, hogyan reagált erre a hírre:

„Ez az én lehetőségem. Valaki keressen fel engem, mondjátok a készítőknek, hogy elérhető vagyok!”

Ebben az esetben már jobban áll a női Joker helyzete, hiszen -amint tudjuk- a Warner Bros. az idei Comic-Conon jelentette be a Flash önálló filmjének 2020-as érkezését, amiben egyéb képregény tagok is felbukkannak.

Így szól az elképzelt forgatókönyv: Flash visszautazása a múltba a Wayne-család sorsát is nagyban befolyásolja. Bruce Wayne (Batman) gyilkosság áldozata lesz, így apja, Thomas ölti magára Batman álruháját, miközben édesanyja képtelen feldolgozni a történteket, megőrül, végül pedig ő lesz Joker.

A Batman Superman ellen filmben Lauren Cohan alakította Batman anyukáját, de az, hogy a The Flashpoint-ban is ő lesz e Martha, még rejtély. Lehet, hogy tényleg itt a remek alkalom, hogy Karen Gillan a képbe kerüljön?