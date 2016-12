84 éves korában, egy nappal Carrie Fisher halála után, elhunyt Debbie Reynolds, a színésznő édesanyja. A Fisher családot ért tragédiák továbbfolytatódnak. Carrie Fisher halála után egy nappal ugyanis a színésznő édesanyja Debbie Reynolds is meghalt.

A szintén legendás színésznő szerdán került kórházba légzési nehézségekkel. A TMZ úgy tudja, hogy a 84 éves nő stroke-ot szenvedett. A halálhírét az ügynöke is megerősítette. Reynolds fia, Carrie Fisher testvére, Todd Fisher egy szűkszavú közleményt adott ki, mely szerint édesanyja Carrie-vel akart lenni. A beszámolók szerint anya és fia éppen Carrie Fisher temetését szervezték, amikor a színésznő rosszul lett és mentőt kellett hozzá hívni.

Debbie Reynolds 70 éven keresztül színészkedett. A legismertebb alakítását az Ének az esőben című filmben nyújtotta, de más sikerfilmekben is szerepelt, valamin sorozatokban is láthatta a közönség. A Will és Grace-ben nyújtott alakításáért Emmy-díjat is kapott. 1965-ben pedig Az elsüllyeszthetetlen Molly Brown női főszerepéért Oscar-díjra is jelölték.

Debbie Reynolds háromszor volt házas. Eddie Fisherrel való házassága viharos véget ért, miután Carrie Fisher édesapja félrelépett Elizabeth Taylorral. 1960-ban és 1984-ben újra házasodott. Lányával igazán különleges volt a kapcsolata, amelyről Meryl Streep és Shirley MacLaine főszereplésével film is készült.

A szörnyű hír még szívszorítóbb pikantériája, hogy mivel Carrie Fishernek nem volt csillaga a hírességek sétányán, így anyja csillagánál rótták le tiszteletüket a rajongók. Az ott felhalmozott virágok pedig most már nem csak Fisher-nek, hanem édesanyjának is emléket állítanak.

Debbie Reynolds nagy gyűjtője volt a hollywood-i ereklyéknek is. Ő vásárolta meg például a piros topánkát, amit Dorothy az Óz című filmben viselt, de humanitárius ügyekben is kiállt, egy alapítványa a mentális betegségben küzdők életét segítette, ezért a tevékenységéért idén díjat is kapott.