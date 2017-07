Elhunyt a Reszkessetek betörők sztárja

A többség a Reszkessetek betörők című kultikus filmből, filmekből ismeri a Kevin apukáját alakító John Heardöt: tőle kell búcsút vennünk, hiszen 72 éves korában elhunyt a nagyszerű színész. A Palo Altó-i hotelban bekövetkezett haláláról egyelőre nem sok részletet tudni.

Nagyszerű színész miatt gyászol a világ, hiszen 72 éves korában elhunyt John Heard. A 80-90-es évek meghatározó alakját legismertebb szerepéről, a Reszkessetek betörőkről azonosítják be világszerte. Ő alakította a vagány kissrác, Kevin apukáját, Peter McCallistert, aki az anyukával együtt bizony otthont felejti a kisgyereket, amikor nyaralásra indul (ráadásul nem is egyszer).

A színész haláláról eddig nem sok mindent tudni. Annyi biztos, hogy Heardön kisebb műtétet végeztek el a múlt héten, és egy szállodában lábadozott. Holttestére pénteken talált rá egy takarítónő. A TMZ nevű amerikai portál értesült a szomorú esetről: a portál családi forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy természetesen a rendőrség is vizsgálódik az ügyben, hiszen korántsem tisztázott, pontosan mi történt Hearddel.

Noha szinte tényleg mindenki a Reszkessetek betörőkből ismeri a színészt, azért számos más filmben is maradandó alakítást nyújtott. Láttuk őt a Segítség, felnőttemben, az Ébredésekben, a Pelikán-ügyiratban és a Maffiózókban is. Szerepelt a Sharknadóban is, amiről maga Heard egyébként azt nyilatkozta még a forgatás előtt:

„Ennek a filmnek nagy hatása lesz, és végre a múltté lehet az egész Reszkessetek betörők apuka-imidzse”.

A televízióban is sikerrel mutatta meg magát, a Maffiózók korrupt nyomozójának, Vin Makaziannak a megformálásért a legfontosabb tévés díjra, az Emmy-re is jelölték.

A Twittert és a különböző közösségi oldalakat elözönlötték a részvétnyilvánítások, s természetesen a sztárok, egykori színészbarátok és a szakma nagyjai is lerótták ily módon a kegyeletüket. Jeff Bridges például ezt írta:

„John Heard csodálatos színész volt. Amikor együtt dolgoztunk a Cutter útjában, első kézből tapasztalhattam meg elhivatottságát, és láttam művészi érzékét.”

John Lurie szintén a Cutter útja miatt méltatta mondván, Heard abban minden idők egyik legjobb produkcióját nyújtotta. Tim Talbott azt írta, Heard igazi karakteres színész volt a Maffiózókban, és hogy utálja, hogy öregszik.