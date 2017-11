Gal Gadot elhagyja a Wonder Womant?

Súlyos következménye lehet annak, ha a szexuális bűncselekményekkel vádolt Brett Ratnernek köze lesz a Wonder Woman 2-höz: a főszereplő Gal Gadot nem szerződik le a folytatásra.

Némileg váratlan, ám annál súlyosabb következménye lehet annak, ha Brett Ratnernek helye marad a filmszakmában. Mint ismert, a neves rendezőt és producert több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg. Közülük a legismertebbet Natasha Henstridge, aki A lény-filmekben játszott, illetve Olivia Munn (őt az X-Men: Apokalipszisban és a Hivatali karácsonyban láthattuk például). Henstridge – elmondása szerint – 19 éves volt, amikor Ratner orális szexre kényszerítette, míg Munn előtt az egyik fim forgatása során kezdett önkielégítésbe.

Rattner cége, a RatPac-Dune Entertaintment is kivette a maga részét a Wonder Womanből, hiszen segített finanszírozni a filmet. Hollywoodi forrás, a Vulture és a Page Six szerint azonban a főszereplő Gal Gadot ultimátumot adott az illetékeseknek: vagy megszabadulnak Ratnertől, vagy nem vállalja a folytatást.

A movieweb.com így idéz egy forrást:

„Brett rengeteg pénzt keresett a Wonder Woman-nel, köszönhetően annak, hogy segített finanszírozni a filmet. Most Gadot azt mondja, addig nem írja alá a szerződését, amíg nem szabadulnak meg Ratnertől. A színésznő kemény, és kiáll a jogaiért. Gadot tudja, hogy az olyan embereket, mint Brett Ratner a pénztárcájukon keresztül a legkönnyebb megfogni. És persze azzal is tisztában van, hogy a Warner. Bros-nak muszáj az ő oldalára állni ebben a témában. Nem készíthetnek olyan filmet a női egyenjogúságról, amelyet egy, a nők kárára elkövetett szexuális visszaélésekkel vádolt férfi támogat.”

Tegyük hozzá, a Warner már korábban bejelentette, hogy minden kapcsolatot megszakít Ratnerrel. A szereplők nem kommentálták a híreket, egyedül a Warner, amely szerint az értesülések valótlanok.

Csak emlékeztetőként: a Wonder Woman az év egyik fejős tehene lett, hiszen csak az Egyesült Államokban 412.5 millió dollárt hozott a konyhára, míg összességében 821.8 millió dollárért váltottak rá jegyet. Gyorsan eldőlt hát, hogy folytatják a filmet, a forgatás várhatóan 2018 nyarán kezdődik.