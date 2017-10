Gal Gadot náci filmben parádézhat

A Variety információja szerint Gal Gadot szerepet kap Justin Kurzel Ruin című drámájában, amely egy korábbi náci háború utáni nácivadászatáról szól. A forgatás nem ütközik a Wonder Woman 2 felvételével.

Gal Gadotot, a szépséges izraeli színésznőt már a Wonder Woman előtt is ismerhettük, ám kétségtelen, a Patty Jenkins rendezte női szuperhősfilm hozta meg neki a sztárságot és azt, hogy világszerte ismerik. Az óriási anyagi és szakmai siker (ne feledjük, a film nemcsak pénzügyi értelemben tarolt, hanem remek kritikákat is kapott) megkérdőjelezhetetlenül a legjobb mai színésznők közé emelte Gal Gadotot, akit bármelyik filmben bármikor szívesen látnának.

Következő fontos alakításainak egyikét a Ruin című drámában nézhetjük meg. A filmet Justin Kurzel rendezi, és arról szól, hogy egy névtelen exnáci százados a második világháború befejeződése után a korábbi nácik után kutat, és egyesével levadássza a náci halálosztag, az SS tagjait. A világégés után teljesen összetört, lebombázott Németországban zajló film sötét drámának ígérkezik, ebben a filmben kap szerepet Gal Gadot. A hírt a Variety szállította, ám a mindig jól értesült filmes szaklap sem tudta megmondani, hogy pontosan milyen szerepet is kap az izraeli színésznő.

Az ellenben már biztos, hogy a Wonder Woman rajongóinak nem kell aggódniuk, mert a Ruin forgatását 2018-ra tervezik, azaz nem akadályozza majd a Wonder Woman 2 2019-re ütemezett felvételét. A Wonder Woman 2-t elvileg 2019. december 13-án mutatják be. Gal Gadotnak persze rengeteg szerepet kínáltak fel mostanában, s nemrég kötelezte el magát Bradley Cooper oldalán a Max Landes írta drámából készülő Deeperben, amelyet a magyar Mundruczó Kornél rendez.

Ami a Ruint illeti: Matthew és Ryan Firpo jegyzi a forgatókönyvet, Justin Kurzel pedig nem futottak még rendező (ő dirigálta az Assassin Creedet és a Macbeth-et), Gal Gadot is játszani fog a filmben, szóval elvileg minden adott ahhoz, hogy szép, jó és érzékeny mű készüljön el. Mintának egyébként a Becstelen brigantyk és a Fury szolgálhat.