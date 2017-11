Hőseink így készülnek a legnagyobb harcokra

Mi a közös Pókemberben, Vasemberben, a Farkasban, Aquamanben és Deadpoolban? Mindannyian kemény munka árán lettek ilyen szuperek. Az őket megszemélyesítő színészek körömszakadásig gyúrnak, hogy a vásznon egy tökéletes testű és fizikumú csodaembert lássanak a nézők.

Sőt, nem csak a fentebb említetteket kell számba vennünk: Wonder Woman, Loki, Amerika kapitány, Superman, a Tél katonája és Thor kőkemény edzésének is szemtanúi lehetünk az alábbi összeállításban:

Már a videó láttán is megizzadtunk! És, hogy ez a filmben hogyan is fest, derítsétek ki ti magatok! Gal Gadotot (Wonder Woman), Jason Momoa-t (Aquaman) és Henry Cavill-t (Superman) bármikor megtekinthetitek akció közben a jelenleg is futó Az Igazság Ligájában, míg Chris Hemsworth (Thor) és Tom Hiddleston (Loki) a Ragnarökben tör-zúz ! Vasemberrel ( Robert Downey Jr.), Amerika kapitánnyal (Chris Evans), Pókemberrel (Tom Holland) és Deadpoollal (Ryan Reynolds) pedig jövőre találkozhattok.