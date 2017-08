Így még nem láttuk Schwarzeneggert

A világ legjobb bérgyilkosa – gagyi ruhákban, hülye viccekkel. Ez lesz következő filmjében Arnold Schwarzenegger, így aztán a Killing Guntherben felhőtlenül kacaghatunk az egykori amerikai kormányzón.

Kemény bérgyilkos – ez a szerep nem lenne idegen, vagy nem passzoló Arnold Schwarzeneggerhez. A Terminátor osztrák testépítőből lett sztárja számtalanszor játszott már kemény csávót, olyat azonban még nem, amilyet most alakít majd. A 70 éves, osztrák tölgynek becézett szálfaember korábban megmutatta, mire képes komolyabb szerepben, az akciófilmjeit ismerjük, most viszont kilép a megszokott világból, s nem akármilyen komédiára adja a fejét. A főleg színészként ismert Taran Killam ugyanis különleges gellert ad a Killing Gunther történetnetének: Schwarzenegger karaktere bénán viccel, harsány, rikító ruhákat hord, s voltaképpen valószínűleg magán nevet. A sok poén mellett egy-egy kikacsintás is jut a nézőnek, s még a Terminátor-filmekre is tesznek egy utalást.

A Killing Gunther sztorija szerint Schwarzenegger, azaz Gunther a világ legjobb bérgyilkosa, ezzel a címmel és viselkedésével azonban finoman szólva sem vívja ki a kollégák szimpátiáját. Olyannyira nem, hogy a riválisok arra esküsznek, kinyírják őt. A kollégáknak egynél több okuk van megszabadulni tőle: nagyképű, arrogáns, pojáca és még a munkájukat is elveszi, szóval mindenki kivan tőle. Sejthető, lesz némi bonyodalom abból, hogy Guntherre vadászó bérgyilkosoknak szinte kesztyűt dob az arcába a korábbi kaliforniai kormányzó által alakított figura, aki mindig a balfácánok előtt jár. A filmben szerepel Cobie Smulders is, akit elsősorban az Így jártam anyátokkal című sorozat Robinjaként ismerünk, s aki a rendező Killam felesége, két gyermekének édesanyja. A szereplőgárda színes, az elmúlt években ismert filmekben feltűnt emberek alkotják, mint Bobby Moynihan, Hannah Simone, Paul Brittain, Amir Talai, Aaron Yoo, Rayan Gaul és Allison Tolman.

Az előzetes alapján igencsak vicces vígjátékra van kilátás, amelyet egyébként a kamerába nyilatkozó szereplőkkel szinte amolyan dokumentumfilmként próbálnak bevezetni előttünk, de ez ne tévesszen meg minket.

A tengerentúlon október 20-án kerül mozikba a film, magyarországi premierről egyelőre nincs hír.