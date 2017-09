Jackie Chan ismét akcióban

Már nem sokat kell várni, hogy ismét akcióban lássuk az ilyen típusú filmek koronázott királyát: a 63 éves Jackie Chan hamarosan a The Foreigner című filmmel tér vissza a mozikba, s üt-rúg, ahogyan azt megszoktuk tőle.

Az STX Entertainment megörvendeztette a rajongókat a The Foreigner (A külföldi) című, októberben a mozikba kerülő angol-kínai akciófilm legújabb, végsőnek szánt trailerével. Azt már korábban is tudtuk, hogy az akciófilmek sztárja, Jackie Chan játssza a főszerepet, s abból is kaptunk ízelítőt, hogy a színész cseppet sem kopott meg, ha harcról van szó.

Érdekes ez, hiszen Liam Neeson éppen a napokban nyilatkozta, hogy ő már 65 évesen nem akar akciófilmeket forgatni, az már nem az ő korához való, ehhez képest Jackie Chan könnyedén játssza el a sebzett férfit, ki senkit sem kímél, aki az útjába kerül. A filmben amolyan nagy öregként játszik még Pierce Brosnan, akit a valós, 64 éves koránál jóval öregebbnek ábrázolnak.

A The Foreignert az Aranyszemet és a Casino Royale-t is rendező Martin Campbell dirigálta. A történet arról szól, hogy egy londoni üzletember, Quan (őt alakítja Jackie Chan) bosszút áll azért, mert egy értelmetlen politikai terrorista akcióban meggyilkolják a tinédzser lányát. A hajszában Quan macska-egér harcba kényszerül a brit kormány egyik képviselőjével (ő lesz Pierce Brosnan), akinek a múltja segíthet megtalálni a gyilkosokat.

Mivel a hatóságok nem segítenek, Chan maga veszi kezébe a hajszát, s persze közben az is kiderül, korábban különleges erőknél szolgált, így nemcsak nem ismeri a kíméletet, hanem minden tudása megvan ahhoz, hogy levadássza a gyilkosokat.

A trailerben Chan korát meghazudtoló ügyességgel, fürgeséggel harcol az ellenfelekkel, ugrik le háztetőről, mászik fel a fal tetejére, védekezik a késsel támadó rivális ellen nehezített terepen, az erdőben, lövöldözik kis térben, egy szobában, miután a sokat megéltek karcos ábrázatával esküszik bosszút a lánya gyilkosai ellen.

A forgatókönyvet David Marconi írta Stephen Leather The Chinaman című regényéből. A film október 13-án kerül a mozikba.