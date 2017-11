James Franco a világ legrémesebb filmese

A 39 éves színész természetesen csak a filmvásznon bénázik. Legújabb filmjében, az önéletrajzi dráma-komédiában Tommy Wiseau-t alakítja.

Wiseau a világtörténelem legrosszabb színésze címet tudhatja magáénak a 2003-as The Room című drámájának köszönhetően, amelyben nem csak íróként és direktorként, hanem főszereplőként is felejthetetlent alakított. Na, de nem pozitív értelemben. Az alkotás olyan szörnyűre sikeredett, hogy már kultikussá vált bénasága miatt.

Az Oscar-díjra jelölt James Franco pedig ezt a „csodát” szerette volna ismét életre kelteni. Ahogyan Wiseau anno tette, Franco is maga rendezte a filmet, és ő testesíti meg az egykori főhőst. Már több filmfesztiválon debütált a The Disaster Artist és eddig csupa elismerő kritikákat kapott. Például megemlítették, hogy előzetes ismeretek nélkül is érthető az új film, illetve, hogy Franco nem esett túlzásba az eredeti kifigurázásával.

Sőt, olyan dicséretben is részesült, amely azt jósolja a színészből avanzsált rendezőnek, hogy még akár egy újabb aranyszobrocskáért is jó eséllyel indulhat.

James mellett még öccse, Dave Franco, továbbá Seth Rogen, Kristen Bell, Zac Efron, John Hutcherson és Alison Brie neve is ismerős lehet számos nagy durranásból. A tengeren túlon december 8-án láthatja a nagyközönség először a The Disaster Artist-ot, hazánkban azonban még nem tudunk premierdátumról.