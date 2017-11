Jamie Lee Curtis üldözőjével pózol

Minden Hollywood-i nagyágyú máshogyan ünnepli a közösségi oldalakon a Halloweent. Tegnap már láthattunk egy kisebb válogatást az idei jelmezekről, továbbá nem régiben Gwyneth Paltrow is dobott egy humorbombát a közönségnek.

Ez alkalommal Jamie Lee Curtis posztját szeretnénk nektek megmutatni, aki egykori maszkos üldözőjével pózol.

SOME WOUNDS NEVER HEAL

Michael & I will see you all next Halloween 10/19/18#Trancasfilms #Blumhouse #Universal #Halloween #H40 pic.twitter.com/Qbj4B9UAPL

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) October 31, 2017