Jason Statham ott lesz A kém 2. részében

Paul Feig A kém című vígjátéka egészen kellemes meglepetés volt, a tőle és Melissa McCarthy-tól megszokott humoradag sem maradt el, ráadásul Jason Statham is emlékezeteset alakított. Ha a folytatás elkészül biztos, hogy ő sem marad ki a buliból.

Persze egyelőre a szóban forgó folytatásról nem sokat tudni, viszont Paul Feig rendező az Empire magazinnak adott egy interjút, amelyben többek között A kémről is kérdezték.

A direktor mondjuk nem szolgált igazi nagy konkrétumokkal, de arról beszélt, hogy Jason Statham ismét szerepet kaphat, hiszen véleménye szerint Rick Ford nélkül kár is volna elkészíteni a filmet. Ezzel mondjuk abszolút egyet tudunk érteni, hiszen Jason Statham jelenetei valóban zseniálisra sikeredtek. Talán a színésznek is jót tett, hogy a sok akció-macsóskodás után volt lehetősége egy kicsit az idiótát játszani.

Feig egyébként azt is pedzegette, hogy jó néhány ötlete van a filmmel és a karakterrel kapcsolatban is. Viszont hamar leszögezte, hogy attól nem kell félnünk, hogy Rick Ford előnyére változik majd és esetleg a korábbinál öntudatosabb lesz. Feig azt ígéri, hogy a pali még őrületesebb és agyamentebb lesz.

Bízunk benne, hogy elkészül A kém folytatása, habár mi is inkább az eredeti ötleteket bírjuk. De ha ebből hiány van, akkor legalább értelmes folytatások készüljenek. Persze A kém nem volt egy világmegváltó darab, inkább egy erős közepes, de mi biztosan befizetnénk a folytatásra is. Ezzel kapcsolatban talán hamarosan lesznek is információink, hiszen Paul Feig az elmúlt időszakban a Szellemirtók női változatán dolgozott, ez viszont nyáron debütál a mozikban. Nagy kérdés, hogy mekkora sikerrel, ugyanis a közvélemény inkább egy oltári buktára számít.

Feig ezt követően Reese Witherspoon főszereplésével is szeretne leforgatni egy filmet, egy karrierista nőről, aki csodálatos kalandba keveredik. Valamint ha már Paul Feig és a folytatások, jó eséllyel a Női szervek 2. része is megvalósul. Igaz erről is vajmi keveset tudni, tulajdonképpen csak Feig személye és a forgatókönyvíró Katie Dippold neve biztos, de a 20th Century Fox szeretné, ha folytatódna ez a kaland is.