Jennifer Lawrence-t még kísértik a meztelen képek

Kiugrott borda az anyám! forgatásán, imádott reality műsorok, állandó tettvágy, a kapcsolata Darren Aronofsky-val – Jennifer Lawrence a Vogue remek portréjában vall életéről és mindennapjairól.

„Olyan, mint a cápa, állandóan mozgásban kell legyen, hogy életben maradjon – mondja Francis Lawrence, az egyik Az éhezők viadala-film rendezője a 26 éves Jennifer Lawrence-ről (nem rokonok) és arról, hogy a színésznő az elmúlt években elképesztően sokat dolgozott, ám hihetetlen szakmai sikereket is elért. – “Van egy részem, amely nem tudja elképzelni, hogy Jen ne dolgozzon, vagy hosszabb ideig ne vállaljon munkát.”

Maga Lawrence arról beszélt, nem tudja elképzelni, hogy úgy kel fel, nincs semmi dolga, és úgy alszik el, hogy nem ért el semmit.

Nem akármilyen portrécikk jelent meg Jennifer Lawrence-ről a Vogue hasábjain, ebből mazsolázunk.

A cikk írója szépen adja vissza a színésznő karakterét, akinek egyik védjegye, hogy tök normális, átlagos emberként viselkedik, nincsenek allűrjei, nem látszik meg rajta, hogy egy dollár százmilliós sorozat sztárja (Az éhezők viadala), és 26 éves korára már Oscar-díjas, és további három Oscar-jelölés birtokosa.

„Nincsenek szűrői, csak hangosan kimondja, ami eszébe jut” – mondja róla Michelle Pfeiffer, aki az anyám!-ban dolgozott vele együtt, és barátnője, Emma Stone is díjazza Lawrence-ben, hogy mindig őszinte válaszokat ad a kérdéseire.

Arról is nyíltan beszélt hát, hogy még mindig rosszul érinti a három évvel ezelőtti bűntény, amikor az ő meztelen képeit is ellopták.

„Ijesztő, amikor az egész világ megítél téged. Szexuális bűntény volt, az emberek szerintem annak is látták, mégis, nem tudok szabadulni az akkori érzéstől. Ha tökéletes vagy, mindegy, hogy megsértik a privát szférádat, de ha ember vagy, akkor borzasztó. Ha a sajtósom hív, most is összerezzenek, hogy te jó ég, mi történt? Még akkor is, ha semmi extra sem.”