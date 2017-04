Jeremy Renner nem lesz ott a Mission: Impossible 6-ban a Hangya miatt?

Jeremy Renner továbbra is az egyik legelfoglaltabb színész. most pedig úgy tűnik, hogy a felajánlott szerepek közül nem is minden tud elvállalni. Az új Mission: Impossible nélküle készülhet, hogy helyette a Hangya folytatásban hősködhessen.

Fontos tudni, hogy ez egyelőre nem hivatalos információ. Azonban a Showbiz411 úgy tudja, hogy Renner-nek egyszerűen nem lesz ideje, hogy a Mission: Impossible 6. részében szerepeljen. Amit azért így hirtelenjében alaposan tudunk is sajnálni.

Renner még a Fantomprotokollban bukkant fel, ott láthattuk először William Brandt-ként, ráadásul hamar szimpatikus is lett a figura. Ennek fényében pedig nem is volt kérdés, hogy Renner a 2015-ös Titkos nemzetbe is meghívást kapott. A csapat egyik legütősebb tagja volt.

Így amikor Tom Cruise végre békét kötött a stúdióval és megegyeztek az árakat illetően úgy hittük, hogy a csapat újra egyben lesz. Hát nem.

Renner ugyanis jelenleg a Bosszúállók: Végtelen háború forgatásain érdekelt. Ez viszont koránt sem minden. A színésznek ugyanis jelenése van a pletykák szerint egy másik Marvel-moziban is. A Showbiz411 arról számolt be, hogy az új Hangya-filmben az Ant-Man and the Wasp-ben Renner szintén ott lehet.

Ez mondjuk annyira talán nem is meglepő, hiszen a két karakter jól működött együtt az Amerika kapitány: Polgárháborúban is.

Renner így a két szuperhős filmen szimultán dolgozhatna, így kizártnak tűnik, hogy a Mission: Impossible beleférjen az idejébe.

Még egyszer jelezném, hogy hivatalos bejelentés sem a Hangya, sem a Mission: Impossible 6 részéről nem történt, de egy nap még mindig csak 24 órából áll. Az újabb lehetetlen küldetés 2018. július 27-én kerülhet a mozikba, míg a Hangya 2. része 2018. július 6-án futhat be.

A színészt legutóbb az Érkezésben láthattuk. Legközelebb pedig a tengerentúlon augusztusban érkező Wind River-ben tűnik fel főszerepben.