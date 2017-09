Jolie szokatlan húzása

Angelina Jolie nem átlagos nő, s újabb egyedi teljesítményével bizonyítja ezt: sosem fordult még elő ugyanis, hogy ilyen kaliberű sztár másik országot képviseljen nem angol nyelvű filmmel az Oscar-gálán, márpedig a First They Killed My Father című filmjét Kambodzsa nevezi az idegen nyelvű filmek közé.

Nemrég a Variety interjúját szemlézve hosszan írtunk Angelina Jolie-ról, aki az exkluzív írásban vallott házassága tönkremeneteléről, gyermekeiről és persze Kambodzsa iránti szenvedélyes szeretetéről. Sőt akkor meg is jegyezték a cikkben, hogy az interjú elkészítése után másnap Jolie a filmben producerként résztvevő gyermekével, Maddox Jolie-Pitt-tel már el is utazott Kambodzsába, a forgatásra, hiszen ott készítette legújabb filmjét, a First They Killed My Father-t.

Sejthető volt, hogy hallunk még a filmről, s most bombaként robbant a hír: Kambodzsa Jolie rendezését jelöli az Oscar-díjra az idegen nyelvű filmek kategóriájában.

Korábban még sosem fordult elő, hogy egy ekkora sztár másik országot képviseljen nem angol nyelvű filmmel a filmvilág legnagyobb presztízsű díjátadóján. Jolie legújabb alkotását azonban khmer nyelven forgatták, nagyrészt amatőr szereplőkkel, így adta magát a lehetőség. Érdekesség egyébként, hogy Kambodzsa történetében mindössze hatodszor nevez filmet az Oscar-díjra.

„Ez mindannyiunknak nagy jelentőségű döntés, akik részt vettünk benne – áll Jolie hivatalos közleményében. – A történet érdekében a helyi színészekkel folytatott munka mindegyikünknek különleges és megérintő tapasztalat volt.”

A történet az emberjogi aktivista, Loung Ung életéről szól, aki Pol Pot véres diktatúráját gyerekként élte meg, éppen ezért a film a nyolcéves kislány szemén keresztül láttatja a borzalmakat.

„Együtt voltunk, amikor megkaptuk a hírt, nagyon érzelmes pillanat volt. Hosszú út volt ez nekem, és nagyon személyes is, amely egyben kambodzsai emberek millióinak a tapasztalata. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országunkat képviselhetjük, és megoszthatjuk ezt a pillanatot Kambodzsával”

– mondta ezt már Loung Ung.

Hogy hogyan sikerült Angelina Jolie új filmje, a First They Killed My Father, azt szeptember 15-én megtudhatjuk, hiszen akkor kerül fel a Netflixre az alkotás. Mindenesetre a kritikusok jobban fogadták azt, mint Jolie korábbi rendezéseit.