Kiszáll a Halálos iramban sztárja?

Michelle Rodriguez kész búcsút mondani a páratlanul sikeres sorozatnak.

Nem kizárt, hogy a Halálos iramban 8-ban láttuk utoljára Michelle Rodriguezt, aki meglebegtette: ha nem történnek bizonyos változások, elhagyja a franchise-t.

A Halálos Iramban sorozat nézők százmillióinak a kedvence, s a népszerűség talán nem független attól, hogy a szereplők gyakran hangoztatják a család fontosságát.

A kezdetektől s sorozat része Michelle Rodriguez, aki Letty Ortizt alakítja. Kérdés azonban, hogy a Halálos iramban kilencedik részében is láthatjuk-e. A legutóbb Instagram-bejegyzéseinek egyikében legalábbis kérdésessé teszi a folytatást…

A Halálos iramban nyolc ma digitálisan is megjelent. Remélem, hogy az alkotók mutatnak némi szeretetet a sorozat nője felé a következő részben. Ha nem, akkor talán búcsút kell mondanom a szeretett franchise-nak. Elképesztő élmény volt az út, továbbá halás vagyok a fanoknak és a stúdiónak, amit tőlük, tőle kaptam az évek alatt. Szeretettel…

A rajongók a poszt alatti hozzászólásokban már jelezték, el sem tudják képzelni Michelle, azaz Letty nélkül a Halálos iramban-t: szinte minden egyes hozzászólás arra kéri őt, hogy ne hagyja el a sorozatot.

Michelle Rodriguez nem először hallatja hangját ebben a témában. Már az első rész óta azért küzd, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjon a karaktere, ne csupán csini maca legyen Dom oldalán. Kétségtelen, Rodriguez a sorozat legfontosabb nőalakja, de persze más fontos színésznőket és karaktereket is találhatunk benne: például Jordana Brewstert, aki Dom testvérét játszotta korábban (a legutóbbi részben nem bukkant fel).

Rodriguez régebben arról beszélt, hogy 16 éve játszik a sorozatban Brewsterrel, és egy kezén meg tudja számolni, hogy hány mondatot váltott vele. Szerinte ez szánalmas, az irány pedig a kreativitás hiányát mutatja. „A férfiak nem tudják, miről beszélnek a nők, ezért is szomorú, hogy a férfiak a fontos írók Hollywoodban.” Szerinte ideális lenne, ha a kész forgatókönyveket nők egészítenék ki, és tennék életszerűvé.

No igen, lássuk be, a Halálos iramban nem keres női főhősöket, nincsenek olyan alakjai, mint Gal Gadot a Wonder Womanben, sokkal inkább a férfikarakterekre koncentrál. A tervek szerint készül azonban egy spin-off, abban Charlize Theron is szerepe kap.

Ti hogy látjátok, szükség volna hangsúlyosabban a női karakterekre? És a legfontosabb: mi lehet Michelle Rodriguez sorsa?

Halálos iramban 8 film adatlapja és előzetesek