Kivágják Spacey-t

Egészen példátlan lépésre szánta el magát a Sony Pictures: kivágja a már elkészült, bemutatásra váró A világ összes pénze című filmjéből Kevin Spacey-t. A színész Christopher Plummer helyettesíti.

Elkészült filmből kiszedni valakit nagyon drasztikus döntésnek számít, de a Kevin Spacey körül kialakult vihar ilyen drasztikus cselekedeteket kíván meg.

A Harvey Weinstein producerrel kapcsolatos balhék nyomán egyre többen vallottak az ellenük elkövetett szexuális visszaélésekről, s többen Kevin Spacey-ről is kitálalták. A zseniális színész pedig nagy árat fizet: leállították a vele összenőtt House of Cards hatodik évadában forgatását, majd gyakorlatilag ki is rúgták a produkcióból (stábtagok is panaszt tettek ellene molesztálás miatt), elkészült filmjének díszbemutatóját törölték, most pedig itt van az új hír: Ridley Scott A világ összes pénze című, Kevin Spacey szereplésével készült, már kész filmben cserélik le a színészt.

Hasonlóra gyakorlatilag korábban nem volt példa.

Kevin Spacey-t kivágják a filmből, helyét Christopher Plummer veszi át, és az elkövetkező hetekben újraforgatják a filmet, amelyet az eredeti terveknek megfelelően december 22-én akarnak bemutatni.

A történet Jean-Paul Getty amerikai milliárdos történetének egyik megdöbbentő eseményéről szól. A férfi 16 éves unokáját 1973-ban elrabolják Rómában, és 17 millió dollárt követelnek érte, de az öreg Getty nem hajlandó fizetni! Holott egyébként könnyedén megtehetné, van pénze elég. Az anyát játszó Michelle Williams mindent megtesz fia kiszabadításáért, ám az emberrablók a vonakodást hallva levágják a fiú egyik fülét, és egy hajtinccsel elküldik neki (az olasz posta bénázása miatt később kapják meg). Végül leszállítják 3 millió dollárra a váltságdíjat, és a papa is hajlandó fizetni, de amikor a kiszabaduló unoka megköszönné a segítséget, oda sem figyel rá, többé nem is volt hajlandó szóba állni a gyerekkel. Az elrabolt majd kiszabaduló John Paul Getty III később egyébként teljesen megtört, drogfüggő lett, agyvérzést kapott, s félig bénán, vakon halt meg 2011-ben. Spacey a nagypapát játssza, s naponta nagyjából öt órát ült a sminkben, hogy felismerhetetlenné maszkírozzák.

A jelek szerint hiába.