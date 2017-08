Lawrence-t legyőzték

A Forbes amerikai kiadása szerint immár nem Jennifer Lawrence a legjobban kereső színésznő Hollywoodban: Emma Stone és Jennifer Aniston is beelőzte őt.

Valószerűtlenül sikeres éveket tudhat maga mögött Jennifer Lawrence. A vagány, közvetlen színésznő dacára fiatal korának Oscar-díjasnak mondhatja magát, de számos más elismeréssel is kitüntették már. Az éhezők viadala franchise arca, több szakmailag is remek film főszereplője, Hollywood egyik legkeresettebb színésznője. A 27 éves művész az elmúlt két évben a legjobban kereső színésznők listájának is az élén zárt, egy esztendeje például 46 millió dolláros éves bevétellel tört a csúcsra.

Ahonnan most lepotyogott. No persze így sem kell félteni őt, az anyám! és a Vörös veréb című filmért kapott gázsiból, plusz a Dior reklámozásából összesen 24 millió dollár folyt be a kasszájába, ám ez nem volt elég ahhoz, hogy megszerezze a Forbes amerikai kiadásának 2016. június 1. és 2017 június 1. közötti összesítésének első helyét. Az ugyanis Emma Stoné lett.

Az elmúlt években többször is szóba került, hogy Hollywoodban nem ugyanakkora bérezést kapnak a férfi és női színészek. Nos, Emma Stone-nak ezúttal biztosan nem lehetett oka a panaszra, ugyanis az őt listavezetővé tevő 26 millió dolláros bevételt javarészt a neki Oscar-díjat is hozó Kaliforniai álomért kapta.

A Vanity Fair összeállítása szerint egyébként két úton kereshet jól a színész: ha ismert franchise arca lesz (lásd Lawrence-t, aki Az éhezők viadala utolsó részének is köszönhetően kasszírozott az előző évben 46 millió dollárt), vagy csekélyebb fizetésért kockázatot vállal, és utólag részesedik a bevételből. Sandra Bullock húzott óriásit a Gravitációval, amivel 70 millió dollárt keresett!

Visszatérve az aktuális tizes listánkra: a díjakat nem nyerő, nagy filmekben nem szereplő Jennifer Aniston 25,5 millió dollárral a második helyen zárt, köszönhetően a Jóbarátokból származó jövedelemnek és a remekül fizető reklámszerződéseknek. S őt követően jött be a képbe, harmadik helyre Jennifer Lawrence.

Negyedik Melissa McCarty (18 millió), ötödik a mostanság Budapest minden pontján feltűnő Mila Kunis (15,5 millió dollár), hatodik Emma Watson (14 millió), hetedik Charlize Theron (14 millió), nyolcadik Cate Blanchett (12 millió), kilencedik Julia Roberts (12 millió), tizedik Amy Adams (11,5 millió) lett.

Nem vállalunk kockázatot, ha azt mondjuk, jövőre a Wonder Woman főszereplője, Gal Gadot is felkerül a szűk elitbe.