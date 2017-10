Nemrég hunyt el Hugh Hefner, a Playboy legendás alapítója, s néhány nappal a szomorú hír után bejelentették: a róla készülő filmben Jared Leto lesz Hefner. A filmet egyébként a Rush Hour-ből ismert Brett Ratner rendezi.

Mint annyiszor máskor, ezúttal is a Hollywood Reporter szállította az információt, hogy az Oscar-díjas Jared Leto alakítja Hugh Hefnert. A Dallas Buyers Clubból és a Suicide Squadból ismert színészt Brett Rattner a Rush Hour rendezője irányítja majd.

„Jared régi barátom. Amikor meghallotta, hogy megkaptam a jogokat a Hefner sztori megfilmesítéséhez, azt mondta nekem: én akarom játszani őt. Meg akarom érteni őt. És szerintem Jared képes is lesz rá. Ő napjaink legjobb színészeinek egyike”

– mondta Ratner .

Ratner egyébként a Red Dragont és a Herculest is rendezte, ráadásul a Ratner cége, a RatPac állt olyan nagy siker elérő filmek mögött, mint a Wonder Woman és a The Revenant mögött. Az illetékesek abban reménykedtek, hogy Leto találkozhat Hefnerrel, ám a Playboy-mogul rossz egészségügyi állapota, majd szeptember 27-i halála megakadályozta ezt. „Azért van elég fellelhető információ Hefnerről ahhoz, hogy eljátssza őt” – tette hozzá a rendező, majd úgy folytatta, hogy Hugh Hefner szexuális forradalmat kezdett el a Playboy-jal, szerepe megkérdőjelezhetetlen.

A Ratner egyébként nagyjából két éve szerezte meg a jogokat, míg összességében 2007 óta érdekli a sztori. A jogok azonban előbb az Universal Pictures-nél voltak, majd az Imagine Entertainment és a producer Jerry Weintraub birtokolta őket utóbbi haláláig, később pedig a Warner Bros-hoz kerültek át. Korábban egyébként szó volt arról is, hogy Robert Downey Jr. alakítja Hefnert, de most Jared Leto lesz a befutó. Leto egyébként még Hefner 91. születésnapján találkozhatott volna a Playboy alapítójával, ám akkor hiába szervezték meg az Amazon által megrendelt, az Amarican Playboy: The Hugh Hefner Story című dokumentumfilm exkluzív vetítését, Hefner a rossz állapota miatt nem tudott ott lenni.

Ti kíváncsiak vagytok arra, a legutóbbi Joker mire lehet képes a Playboy-mogul szerepében?