Liam Neeson nem akciózik többé

A 65 éves Liam Neeson a torontói filmfesztiválon beszélt arról, hogy köszöni, elege van az akciófilmekből, az már nem való neki az ő korában, így nem vállal több ilyen típusú filmet. Azért januárban még megjelenik a The Commuter.

Noha Liam Neeson 65 éves, a stúdiók még nagyon is látják benne a fantáziát, ha egy-egy akciófilmről van szó. Hogy mást ne mondjunk, Jaume Coller-Serrával közösen a Non-Stop és az Éjszakai hajsza után újabb akció-thrillerrel jelentkezett, mégpedig a The Commuternek már az első előzetesét is kiadták.

Nagyon úgy tűnik azonban, ha foglalkoztatnák a továbbiakban is ilyen szerepekben, Liam Neeson már nem vállal akciófilmet.

„A stúdiók még mindig komoly pénzeket kínálnak, hogy akciófilmekben játsszak, de én erre már azt mondom, hogy emberek, hatvan-kicseszett-öt éves vagyok. A közönség lassan azt fogja mondani, hogy ne vicceljünk már”

– beszélt minderről a torontói filmfesztiválon.

Pedig Neesont nehéz elképzelni akciók nélkül, hiszen hosszú pályafutásának legnagyobb sikerét az Elrabolva sorozattal aratta. A harmadik részt is megcsinálta három éve, igaz, már akkor is arról beszélt, hogy több epizódot nem szeretne vállalni. Ne felejtsük, a 2008-as Elrabolva óriási lökést adott a karrierjének, a 26 millió dollárból készült film 226 milliót keresett világszerte, s a korábbi, szép szakmai sikerek ellenére ez tette őt igazán ismert színésszé.

Liam Neeson saját bevallása szerint egyébként véletlenül lett akciósztárrá, mert egyébként kezdetben drámai színészként szerzett hírnevet magának, s ne felejtsük el az Oscar-díj-jelölést a Schindler listájával. A karrierjét éppen az Elrabolva sikere terelte új irányba. Mindenesetre, ha valóban nem vállal több akciófilmet, visszatérhet a régen megszokott kerékvágásba.

Közelgő, a The Commuter című filmje egyébként januárban debütál a mozikban. Neeson biztosítási ügynököt játszik, aki önhibáján kívül keveredik bajba. Képbe kerülnek a rendőrök is, ám a rejtélyt Neeseonnak kell megoldania – nehezítésként egy vonaton. A veterán, ám annál foglalkoztatottabb ír színész az Unknown, a Non-Stop és a Run All Night után negyedszer dolgozik együtt Jaume Collet-Serra rendezővel.