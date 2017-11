A-listás színésznő az Az 2-ben?

Noha még javában az Az első részének hódítását éljük, Jessica Chastain bejelentkezett a folytatás egyik fontos női szerepére. Vele igazi A-listás színésznővel bővülne a gárda.

Minden horrorfilmekkel kapcsolatos rekordot megdöntött a legfrissebb Stephen King-feldolgozás, az Az, ráadásul csak a könyv felét vitték vászonra, így logikus volt a folytatás mellett dönteni. A lelki szemeink előtt máris látjuk az Az 2 csilingelő dollárjait, de mi, nézők persze nem a kasszarobbantás miatt várjuk elsősorban a filmet, amelyet a tervek szerint 2019. szeptember 6-án mutatnak be, sokkal inkább, mert ismét jó szórakozásnak ígérkezik.

Bár az első rész sikere sima diadalmenetet ígér a folytatásnak, nagyon nem mindegy, kik játsszák a Vesztesek Klubjának felnőtté váló szereplőit. Már korábban is rebesgették, hogy Jessica Chastain kiváló lenne a felnőtt Beverly szerepére, most pedig maga a színésznő is jelezte: nagyon is tetszik neki az ötlet és a lehetőség. Chastain jelenleg új filmjét, az Elit játszmát népszerűsíti, s az egyik ilyen eseményen beszélt az Az-ban való szereplés lehetőségéről.

„Imádom a rendezőt, Andy Muschiettit és a producert, Barbara Muschiettit. Dolgoztam Andy-val a rendezői debütálásán, első filmjén, a Mamán, Barbara pedig a legjobb barátaim egyike. Szóval, meglátjuk. Persze, szeretnék dolgozni velük, olyanok ők nekem, mint egy család. Szívesen lennék a része bárminek, amit ők csinálnak, remélem, összejön.”

Chastain partnere az Elit játszmában Idris Elba, aki az interjú egy pontján szintén hozzátette, hogy vegyék bele a filmbe, mert imádja. Igaz, ő a maga 46 évével valószínűleg már túl idős ahhoz, hogy a felnőtt Mike-ot játssza, Jessica Chastain viszont tökéletes lehet Beverly szerepére.

Miközben Chastain finoman fogalmazva sem zárkózik el a szereptől,-ahogyan arról már cikkeztünk- Andy Muschietti szintén kifejezte: szívesen látná a színésznőt a filmben.