Logan: Farkas – Hugh Jackman köszöni az elmúlt 17 évet

Az ausztrál színész egy remek és érzelmes videóval búcsúzott X-Men-es karakterétől és köszönt a rajongók mindent, amit tőlük kapott.

Hugh Jackman neve az elmúlt majd 20 évben egybeforrt Farkaséval. Persze a színészt az elmúlt 17 év alatt több szerepben is láthattuk. Ráadásul az esetek többségében remek alakítások fűződnek a nevéhez, de neve mégis az X-Men-es mutánséval jelent egyet minden filmimádó számára.

Gondolj csak bele! Az említett 17 év alatt volt két James Bondunk. Aztán ott van Pókember. Tom Holland már a harmadik a sorban Tobey Maguire és Andrew Garfield után. Az évek során talán a képregényfilmekkel szembeni elvárások is rengeteget változtak és biztos te is rengeteg dolgot megéltél. Baromi hosszú idő volt ez, Hugh Jackman viszont úgy döntött, hogy itt az ideje ”szögre akasztani” a karmokat.

A színészt persze döntéséről azóta is többször faggatták. Néhányan azt gondolták, hogy azért majd visszatér még a vászonra és a Deadpool filmben tiszteletét teszi. Ám nem így lesz. Jackman elbúcsúzott a szereptől és ezt akár véglegesnek is tekinthetjük. Vélhetően ő nem lesz olyan, mint Michael Bay, aki már több ízben is letett a Transformers filmek rendezéséről, de valahogy mégis mindig ő dirigálja az adott filmet – igaz most újra búcsúzott ő is.

Hugh Jackman a Twitteren osztott meg egy videót, amelyben Johnny Cash Hurt című dala szól. Elég stílusosan, hiszen a Logan előzetesében is hallhattuk ezt a dalt. A videó tartalma azonban most remek rajongói plakátokból és rajzokból áll. Elég érzelmes és elég jó. A színész ezzel szerette volna megköszönni a rajongóknak, hogy jóban és rosszban kitartottak mellett és szerették karakterét.

Egy korszak bizonyosan véget ért és az is biztos, hogy az X-Men-es univerzumban hamarosan új mutánsok jelennek meg.

