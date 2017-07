Ő lesz a Mamma mia 2 egyik sztárja!

Lily James egyetlen filmrajongónak sem lehet ismeretlen, most pedig még egy lépést tesz a sztárrá válás útján: ő alakítja majd a fiatal Meryl Streepet a Mamma Mia 2-ben. A brit színésznő ismét megmutathatja, mennyire közel is áll hozzá az éneklés.

Ugye emlékszünk még a végtelenített Abba-klipnek tűnő Mamma Miára? A könnyed film sztárok főszereplésével elképesztő sikert aratott, így mi sem természetesebb, mint hogy folytatás készül belőle.

Ezt eddig is tudtuk, lapozzunk. Az viszont friss és ropogós információ, hogy a 28 éves Lily James alakítja majd a fiatal Meryl Streepet a 2018-ban a mozikba érkező második részben. Azért van rá szükség, mert a Here We Go Again címre keresztelt film több idősíkban játszódik majd. A leírásból következik, hogy Jamesnek a valaha volt legkiválóbb színésznők egyikéhez kell felnőnie: Streep három Oscar-díjat nyert már, és rekordmennyiségű jelölése van.

A Mamma Miával 2008-ban világszerte 600 millió dollár felett kerestek, a filmre idehaza is majdnem 800 ezren váltottak jegyet.. Ha a nézők a közelmúlt nagyszerű produkcióiból, mint a Hamupipőke vagy a Nyomd, Bébi, nyomd! apropóján még nem fedezték fel maguknak Lily Jamest (a Downton Abbey-ben is szerepelt) a Mamma Mia folytatásában garantáltan egy életre az agyukba vésik a nevét.

Lily James a Nyomd, Bébi, nyomd! premierje körüli felhajtásban egyébként többször is elmondta, hogy imádta a filmben a musicales részeket. A brit színésznőnek az alapvetően a bűbájos görög szigeten, Kalokairin játszódó történetben ismét lesz alkalma bizonyítania énekesi képességeit, hiszen emlékezhetünk, hogy az első részben is mindenki vígan dalolt, s ugyanez várható a folytatásban is.

A második részben természetesen ott lesz az első alkotás sztárja közül Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine Baranski és a Streep lányát alakító Amanda Seyfried is, a filmet Ol Parker rendezi. A Mamma Mia folytatásában néhány klasszikussá nemesült Abba-dal mellett a kultikus svéd együttesnek az első filmben nem hallott számai közül is sok felcsendül.

A Mamma Mia: Here We Go Again 2018. július 20-án kerül a mozikba.