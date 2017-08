Margot Robbie felismerhetetlen!

Jól halad a Stuart Máriáról szóló film forgatása, a címszereplő ellenfelét, I. Erzsébetet alakító Margot Robbie-ra például néhány kép alapján rá sem lehetne ismerni. De tényleg!

Emlékszünk A Wall Street farkasa vagy a Suicide Squad szuperszexi sztárjára, Margot Robbie-ra? Szükség is lesz az emlékképekre, ugyanis nem biztos, hogy most is ráismernénk Robbie-ra, amikor a Mary, Skócia királynője című filmet forgatja (eredetiben a cím: Mary, Queen of Scots)). A filmben Saoirse Ronan a címszereplő, Robbie I. Erzsébetet alakítja.

First Look: New photo of Margot Robbie as Queen Elizabeth I in #MaryQueenofScots https://t.co/G64PR5om2z pic.twitter.com/ZbBNvCd6EC — Yahoo Movies (@YahooMovies) August 21, 2017

A történetet szinte számtalanszor feldolgozták, a szerepben emlékezeteset nyújtott Rachel Skarsten és Cate Blanchett is, s ha minden jól halad, hasonló babérokat mondhat majd magáénak Saoirse Ronan is.

A film a zaklatott életű Stuart Maria életét mutatja be: Franciaország királynője 16 évesen lett, majd 18 évesen már megözvegyült, és bármennyire is akarta a környezete, nem házasodott meg újra. Helyette inkább visszatért hazájába, és elfoglalta a trónját. Csakhogy Skócia Angliával együtt I. Erzsébet felségterülete volt. Két nő a férfiak uralta világban igyekezett megmutatni, hogy lehetnek függetlenek, lehetnek uralkodók. Mária aztán igénnyel jelentkezett az angol trón felé, s ez később megpecsételte a tragikus sorsát. A film a két nő hatalmi és szerelmi rivalizálására épül.

A Mary, Skócia királynője alkotói között találjuk Beau Willimont, a zseniális House of Cards egyik rendezőjét is, míg szerepel a moziban a Dunkirkből ismert Jack Lowden is.

A filmet az elsőbálozó Josie Rourke rendezi, ő korábban még nem jelentkezett filmmel. A bemutatóról nincs információ, így fogalmunk sincs, mikor nézhetjük meg az I. Erzsébetté átlényegült Margot Robbie-t.

A 27 éves Margot Robbie karrierje egyébként független ausztrál filmekkel indult, az ausztrál színésznő néhány évet New Yorkban is élt, de hosszabb ideje már Londonban lakik. Emlékezetes szerepe A Wall Street farkasa, amelyben Leonardo DiCaprio szerelmét, majd feleségét alakítja, s volt egy rövid, ám annál jobban sikerült megjelenése A nagy dobásban, majd jött nemrég a Suicide Squad, amely nagy kritikai sikert ugyan nem aratott, a nézők imádták benne Robbie-t.