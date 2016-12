Meghalt Carrie Fisher a Star Wars filmek Leia hercegnője (videó)

2016. december 27-én, 60 éves korában elhunyt Carrie Fisher amerikai színésznő, a Star Wars saga ikonikus Leia hercegnője.

Carrie Fisher 1956. október 21-én született Los Angeles-ben. Eddie Fisher énekes és Debbie Reynolds színésznő gyermekeként. Talán a szülői hátszél miatt is, de Fisher figyelme is az előadóművészet felé fordult. 1969-ben már szerepelt egy tévéfilmben, amelyben a főszerepet az édesanyja kapta. Első komolyabb szerepét viszont 1975-ben kapta. Hal Ashby Oscar-nyertes történetében a Samponban tűnhetett fel Goldie Hawn és Warren Beatty oldalán.

A nagy áttörésre és az ismertségre sem kellett sokat várni. George Lucas ugyanis 1977-ben Carrie Fisher-re osztotta Leia hercegnő szerepét. Természetesen az 1980-ban készült A Birodalom visszavág-ban és az 1983-as A Jedi visszatér-ben is ott volt. Utóbbi produkció a szexszimbólumok közé is emelte, a méltán híres arany bikinis jelenetének köszönhetően.

Habár Fisher-t talán kissé beskatulyázták Leia hercegnő szerepébe, azért sok másik filmben is találkozhatott vele a néző. A szivárvány alatt, az Örömkölyök, az Édes bosszú vagy a Drogtanya mind-mind az ő közreműködésével készülhetett el. A filmszerepek mellett azonban színházi szerepekben is láthatták a szerencsések, de szinkronszínészként is dolgozott. Az elmúlt időszakban a Family Guy egyik karakterének kölcsönözte a hangját – a hírek szerint halála előtt még egyszer a rajzolt sorozatban is hallhatjuk a hangját.

A forgatókönyv és dalírással is próbálkozott, de könyveket is írt.

Az elmúlt héten éppen legújabb könyvét a The Princess Diaries című memoárt népszerűsítette Londonban. Hazafelé tartott Los Angeles-be, amikor a repülőgépen infarktust kapott. A gépen azonban egy orvos is utazott, így szakszerű ellátásban részesülhetett. Úgy tűnt, hogy az állapota stabilizálódott, de december 27-én a család közleményben jelezte, Carrie Fisher halálhírét.

Sajtóértesülések szerint a Star Wars VIII. részének forgatásaival már végzett a színésznő, így ott mindenképpen láthatjuk még őt ikonikus szerepében.