Meghatotta Luke-ot a visszatérés a Falconra

Különleges érzés volt visszatérnie Mark Hamill-nek, azaz Luke Skywalkernek a Millenium Falconra– derült ki a movieweb.com összeállításából. A legendás színész egyébként utcai ruhában, nem forgatási napon lépett ismét a fedélzetre.

Kevesebb mint egy hónap, és megérkezik a mozikba a Star Wars legújabb epizódja, Az utolsó Jedik, így még szép, hogy felpörög a promóciós gépezet, s egyre-másra csepegtetik nekünk az információkat. Az Entertaintment Weekly négy új képpel rukkolt elő a filmből, ezek egyikén Luke látható a Millennium Falcon fedélzetén.

Luke Skywalker quietly walks aboard the Millennium Falcon, alone. His old friends are gone. His old life is gone. He is ghostlike himself.

The old Luke Skywalker is gone, too… #TheLastJedi [EW] pic.twitter.com/qfUOQbL9qc

— Star Wars Stuff (@starwarstuff) November 19, 2017