Megjött apuci 2 – Mel Gibson és John Lithgow is csatlakozhat!

2017-ben megkapja folytatását Will Ferrell és Mark Wahlberg közös vígjátéka, a Megjött apuci a folytatását. A Paramount Pictures ráadásul újabb nagyneveket szeretne a fedélzetre csábítani. Most úgy néz ki Mel Gibson és John Lithgow is csatlakozik a stábhoz.

A 2015-ös Megjött apuci egy egészen jól sikerült, ugyan kicsit blőd vígjáték lett. A közönség azonban szerette, a Paramount pedig várható volt, hogy nem tesz rossz lóra. Ferrell és Wahlberg ugyanis már a Pancser police című filmben is bizonyították, hogy működő párost alkotnak a vásznon.

A Megjött apuci végül 240 millió dollárra volt jó, ami több szempontból is igen korrekt eredménynek nevezhető. Egyrészt a Star Wars: Az ébredő Erő árnyékában sikerült elérni ezt a sikert. Másrészt ezzel bőven visszatermelte a 69 millió dollár körülire becsült kiadásokat. Ennek fényében nem is volt kérdés, hogy a sztori folytatásért kiált. A Paramount Pictures pedig csak hamar zöld utat adott a projektnek, ami már premierdátummal is rendelkezik. Eszerint 2017. november 10-én érkezhetne meg a végeredmény.

Ez ugye azt is feltételezi, hogy a stáb hamarosan nekilát a forgatásnak. Nagy változásokra nem igazán kell számítani. Will Ferrell és Mark Wahlberg természetesen visszatérnek a főszerepben, ahogy a mellékszereplők felbukkanására is bizton számíthatunk. A forgatókönyvet ismét Sean Anders és John Morris hozták össze, előbbi pedig a rendezést is magára vállalta.

A stúdió körüli pletykák szerint azonban két új színész csatlakozására is számíthatunk. A Paramount Mel Gibson és John Lithgow szerződtetését ötölte ki. Azt még nem tudni, hogy a két színész aláírt-e és ha igen milyen szerepre szemelték őket ki. Nagy eséllyel a szereplők apját alakíthatják, de a stúdió ezt az értesülést már nem erősítette meg.