Meglepően nyilatkozott Gwyneth Paltrow volt férjéről

Még hogy a válás után nem lehet érdemi kapcsolatot folytatni a volt párral. Gwyneth Paltrow habár elvált Chris Martintól mégis mind a mai napig kiváló a viszonyuk és napi szinten együtt vannak.

A 44 éves színésznő az InStyle című magazin legfrissebb számában volt címlapos, emellett pedig a belső oldalakon egy interjút is készült vele. A beszélgetésben több témát is érintettek, a legérdekesebb azonban a volt férjét, Chris Martint érintő szakaszok.

“Minden nap ott van velünk. Igaz, hogy van saját külön életünk, de a családi életünk az még most is közös. Chris szerintem még most is bevállalna értem egy golyót, pedig már nem vagyok a felesége. Azt hiszem elég pozitívan járultunk mi ketten a válás kultúrájához.” – nyilatkozta Paltrow.