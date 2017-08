Megmutatta magát Darázsként Evangeline Lilly

Ugyan még közel egy évet várnunk kell, hogy meglessük a Peyton Reed által rendezett Ant-Man and The Wasp (A Hangya és Darázs) névre keresztelt újabb Marvel-jövevényt, máris kaptunk ezekben a korai napokban egy kedves ajándékot az egyik főszereplőtől, a Lost című sorozatból már jól ismert, Evangeline Lillytől, aki bizonyítottan keményen gyúr a tökéletes akciófigura-testért.

#Wasp ready arms. 💪🏻. They better be. First official day of shooting for me tomorrow! 😃. #putmeincoach! pic.twitter.com/CtuCfBU8vw — Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) August 6, 2017

A néhai Jack Kirby, a Marvel képregények kiemelkedően tehetséges rajzolója tegnap lett volna 100 esztendős, a színésznő pedig ebből az alkalomból posztolta egyik közösségi oldalára a filmbéli kinézetét. A fénykép alatt köszönetet mondott a művésznek is, aki nélkül ma nem tudhatná magáénak ezt a karaktert.

I am honoured to be on set today playing #TheWasp on what would be Jack Kirby's 100th birthday.

.#ThankYouJackKirby #AntManAndTheWasp pic.twitter.com/EBsV8jTK34 — Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) August 28, 2017

A fotón látható ruhája kissé különbözik attól, amit a 2015-ös első Ant-Man végén láthattunk, de biztosan csodás látványt fog nyújtani ez is akció közben. Na de miért nem azt a hacukát viseli? Vajon Hope Van Dyne (A Darázs) szögre akasztotta azt az álruhát, amiben édesanyja, Janet is rejtőzött egykor? Ezzel a rövid videóval felidézhetjük, hogyan is festett az a maskara a két évvel ezelőtti alkotásban:

A direktor és csapata éppen Atlantában forgat, ahol Evangeline Lilly-n kívül Paul Ruddal is találkozhatunk. Semmi kétség, Rudd természetesen ismét magára ölti A Hangya szerkóját. A Darázs szüleinek szerepében Michelle Pfeiffert és Michael Douglast köszönthetjük, akik egyben a híres Marvel-párost, Hanky Pymet és Janet van Dyne-t is megtestesítik. E neves listához csatlakozik Laurence Fishburne Góliátként.

Előreláthatólag 2018. június 6-án kerül mozikba A Hangya legújabb bevetése Darázzsal kiegészülve. Ez azt jelenti, hogy a Bosszúállók: Végtelen háború után ő lesz a következő Marvel-csemete, amit megcsodálhatunk.