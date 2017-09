Megvan Tom Hardy új szerelme

A Variety szállította az exkluzív információt, miszerint Michelle Williams alakítja majd Tom Hardy szerelmét a Venom című szuperhősfilmben. A színésznőt már négyszer jelölték Oscar-díjra.

Mi személy szerint már nagyon várjuk Tom Hardy alakítását a Venom című szuperhősfilmben, hiszen a sokoldalú és nagyon foglalkoztatott brit színész számos szerepben kipróbálta már magát, ám ilyen jellegű filmben még sosem vállalt szerepet.

A Venommal kapcsolatban a Variety szállított friss és érdekes információt. A lap arról értesült, hogy Michelle Williams játssza majd Hardy szerelmét a Venomban, Williams elvileg kerületi ügyészt alakít, és felkelti Venom figyelmét. A Sony és Ruben Fleischer rendező rengeteg színésznőt kipróbált az elmúlt hónapokban, hiszen az idő sürgetett, a produkció forgatása a következő hónapban el is kezdődik, így találták alkalmasnak a szerepre Williamst.

A stúdió már korábban világossá tette, hogy a Venom nem lesz a Pókember-univerzum része, úgy fogalmaznak, a film megáll magában.

A Jumanji miatt ismert Scott Rosenberg és A Setét Torony okán felkapott Jeff Pinkner írja a Venom forgatókönyvét, a producer Avi Arad és Matt Tolmach lesz, Amy Pascallal együtt persze. A tervek szerint a Venomot 2018. október 5-én, azaz nagyjából egy év múlva mutatják be a mozikban.

A Venom egyébként az 1988-as megszületése óta a Pókember-filmek legnépszerűbb figuráinak egyike lett, először Topher Grace játszotta el. A Marvel Comics története során Venom felbukkant Pókember, Vasember, Deadpool, Hulk és más karakterek mellett.

Ami a női főszereplőt illeti, Michelle Williams legutóbb a Manchester by the Sea című filmben alakított emlékezeteset, Oscar-díjra is jelölték érte. Nem ez volt persze az egyetlen jelölése az elismerésre: megkapta azt már korábban Martin Scorsese Viharszigetéért, Ryan Gosling partnereként a Blue Valentine-ért, és Marilyn Monroe vászonra viteléért az Egy hét Marilynnel című önéletrajzi drámáért. Williamst hamarosan láthatjuk Ridley Scott A világ összes pénze című filmjében, és Janis Joplint is eljátssza majd Sean Durkin életrajzi drámájában.