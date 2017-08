Megvannak az Annabelle 2. rendezőjének következő kiszemeltjei?

Még csak a múlt hét csütörtökön mutatták be a hazai mozik az Annabelle: Teremtést, de a rendező, David F. Sandberg máris egyéb horror klasszikusok újragondolásán töri a fejét. Legalábbis ezt nyilatkozta egy, a napokban tartott beszélgetésen, ahol a legújabb Annabelle-film apropójából faggatták őt.

A svéd származású Sandberg megmutatta a világnak, hogy otthonosan mozog a horror műfajban. Ezt nem csak a Démonok között spin-offal, hanem a 2016-ban debütált Amikor kialszik a fénnyel is bebizonyította. Mikor a tájékoztatón arról kérdezték, melyik franchisenak készítene szívesen új köntösbe bújtatott verziót, így felelt:

„Azon agyaltam, hogy a New Line Cinemának vannak e hasonló franchise filmjei, mint például a Rémálom az Elm utcában, vagy a Rémecskék. Vicces lenne, ha egy ezekhez hasonlót elvinnénk kicsit más irányba. Igazából ezt úgy értem, hogy ahelyett, hogy az Elm utcából új változatot csinálnánk, inkább folytatnánk a történetét hasonló világban.”

Az eredeti Rémálom az Elm utcában-t Wes Cravennek köszönhettük 1984-ben. Ekkor mutatták be az ikonikus gonoszt, Freddie Kreugert. Azóta nyolc különböző feldolgozása született, legutóbb -a már említett New Line Cinema által- 2010-ben. A „valódi” Rémecskék pedig két évvel az „igazi” Elm utca történet után került a vászonra, ami szintén újjászületett a 2014-es New Line érában a Rémecskék: Fejvadásznak köszönhetően.

Az utóbbival valószínűleg jól eljátszadozna Sandberg, hiszen az eddig ismert sötét és baljós környezet -amit az Annabelle 2.-ben is tapasztalhatunk – ez esetben igen csak megváltozna. Ami a hét évvel ezelőtti Rémálom az Elm utcában-t illeti, a kritikusok nem illették szép szavakkal, így nagy eséllyel hálásak lennének neki, ha javítana a „hírnevén” egy friss alkotással.

A direktor karrierje szépen ível felfelé. Jelenleg is elfoglalt, ugyanis az ő irányításával forognak a kamerák a DC Shazam! című produkciójában. Ha ezzel (is) sikereket ér el 2019-ben, még szélesebb választék várja őt a jövőben filmügyileg, továbbá a Mikor kialszik a fény esetleges (pletykált) folytatását is megkaparinthatja.