Mila Kunis és Ashton Kutcher Budapesten

Jól figyeljen, aki Budapesten, azon belül is a budai oldalon jár: világsztárokkal, a fővárosban forgató Mila Kunissal és Ashton Kutcherrel találkozhat.

„Budapest gyönyörű város, imádom”

– szólaltatta meg a Blikk Ashton Kutchert, aki gyönyörű feleségét, Mila Kunist elkísérve Budapesten tölti az időt szeptemberig. Az egyik budai kávézóban már rendszeres vendégnek számít, az eladó szerint nagyon kedves, és mindig hogy vagy kérdéssel érdeklődik tőle.

Mila Kunis szeptemberig forgatja Magyarországon a The Spy Who Dumped Me című vígjátékot, s a hosszú időre férje, illetve két kisgyermeke is elkísérte. Kutcher egyébként lazán, testőrök nélkül mozog a városban, magyar rendszámú autóval közlekedik, és családi házat bérel feleségével Budán. Már megjelentek az első fotók, volt, aki közös képre kérték fel őt, máskor pedig egy élelmiszerboltban kapták le Kutchert kislányával a müzlisdobozok előtt.

A szóban forgó film miatt egyébként Gillian Anderson is hazánkba érkezett, továbbá a filmben forgat Jennifer Aniston párja, Justin Theroux is (vajon Jennifer is Magyarországra jött vagy jön majd?). Mila Kunis mellett pedig Kate McKinnon és Sam Heughan játssza a főszerepeket. Érdekes egyébként, hogy a filmben szereplő színészek közül még senkit sem sikerült lencsevégre kapni, ellenben Kutchert többször is.

Pedig minden bizonnyal például Mila Kunist is felismernék: idehaza a Fekete hattyúból vagy a Barátság extrákkal című filmből lehet ismerős, mostanság pedig a Ted-ben és a Rossz anyák-ban imádták őt a nézők.

És akkor kicsit a The Spy Who Dumped Me történetéről is beszéljünk: Kunis és McKinnon karaktere kémjátszmába bonyolódik bele, miután feltűnik egy barátjuk, aki kém, és akit bérgyilkosok üldöznek. A két barátnőnek nincs más választása, menekülnie kell. Hogy Budapest Budapest lesz-e a filmben, vagy másik város, az egyelőre kérdéses.

A filmet egyébként 2018. július 8-én kezdik vetíteni a tengerentúli mozikban.