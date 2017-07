Nagy rá az esély, hogy Daniel Craig újra James Bond bőrébe bújik

Az angol színész annak ellenére, hogy a legutóbbi film után megesküdött, többet nem vállalja el a 007-es ügynök szerepét, a jelenlegi állás szerint ismét őt üdvözölhetjük majd a Bond 25-ben. A The Mirror szerint a következő rész producerével, Barbara Broccolival már meg is egyeztek, hogy ötödik alkalommal is visszatér a vászonra a legendás nőcsábászként.

Rachel Weisz, Craig felesége áldását adta a forgatásokra, melyek jövőre esedékesek-többek között- Horvátországban, így a 2019-es premierre nagy esélyt látnak a készítők.

Számos híres színész neve felmerült már a múltban, hogy ki váltsa le Craiget, aki 2015 után végleg búcsút akart inteni Bondnak. Szóba került például a hamarosan bemutatásra kerülő Setét Torony főszereplője, Idris Elba is, akit maga Steven Spielberg is első számú ügynök-jelöltnek választott volna az egyik levelében leírtak alapján, de folytathatnánk a sort Tom Hardyval, Damian Lewis-szal, Aiden Turnerrel, vagy James Nortonnal is.

Nem csak Craig az egyetlen visszatérő a folytatást illetően. Egy anonim forrás úgy véli, a szintén brit származású énekesnőt, Adele-t is a csapatban üdvözölhetjük, hogy elénekelje a jövőbeli akciófilm betétdalát.

„Craig és Adele egy győztes duo együtt, a főnyeremények. Sok időbe telt, de Daniel újra színre lép 007-ként. Ami Adele-t illeti, hiába, hogy nem kap nagy szerepet és „csak” a dalt énekli, így is imádott a részese lenni a Bond- varázsnak, szóval a jelek jót mutatnak.”

– nyilatkozta emberünk.

Sokan úgy gondolják, hogy Christopher Nolan kaphatja meg a rendezői széket, azonban a direktor hozzáfűzte, egy kis vérfrissítés ráférne a történetre:

„Egy Bond-filmet rendezni, naná! Az utóbbi években már beszéltem a producerekkel, Barbara Broccolival és Michael G. Wilsonnal. Nagyon szeretem a karaktert, és mindig izgatottan várom, mi fog történni vele. Talán egy napon működne köztünk a dolog.”

Szívesen látnátok Daniel Craiget újra ebben a szerepben?