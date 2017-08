Nagy változás az Oscar-bizottságban

Az Oscar-díjakról döntő akadémiát négy évig vezető – azaz a maximális „hivatali idejét” kitöltő – Cheryl Boone helyett az operatőr-rendező John Baileyt választották vezetővé.

Változás történt az Oscar-díjról döntő Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia, az AMPAS élén. Cheryl Boone a maximális négy év után távozik az elnöki posztról, helyét John Bailey operatőr-filmrendező kapta meg.

Némi meglepetést hozott a döntés, hiszen az esélyesek között elsősorban Laura Dern színésznőt, Rory Kennedy dokumentumfilmest és David Rubin rendezőt emlegették. Bailey a szervezet vezérigazgatójával, Dawn Hudsonnal dolgozik együtt, aki majdnem egy éve, egészen pontosan 350 napja felügyeli a filmakadémia munkáját.

Csak emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy Bailey operatőrként vett részt az Amerikai dzsigoló, a Lesz ez még így se! és az Idétlen időkig készítésében, operatőri munkáját 2014-ben az amerikai operatőrök életműdíjával ismerték el. Bailey – ahogyan elődei – fizetés nélkül látja el az AMPAS elnöki tisztségét.

Az elnöki poszton történt nem az egyetlen változás az akadémia életében. A Filmakadémia nemrég hívott meg 774 új tagot, köztük több magyarral: a szép sikereket elérő Testről és Lélekről című filmet rendező Enyedi Ildikót, a Napló gyermekeimnek-et készítő Mészáros Márta. Mindkettőt rendezőként és íróként is meghívták, továbbá meginvitálták Rófusz Ferencet (A légy), M. Tóth Gézát (Bogyó és Babóca), Deák Kristófot (Mindenki), Udvardy Annát producer (Mindenki), és Pataki Évát író (A temetetlen halott).

Ha úgy találják, akár a Bailey vezette bizottság elé is kerülhet magyar film, hiszen természetesen ismét jelölnek magyar filmet az idegennyelvű film kategóriában. Hogy melyiket, az még kérdés, hiszen idehaza húsz film is pályázik a jelöltségre, közte olyan jó kritikákat kapó művek, mint A martfűi rém, Az állampolgár, a Testről és lélekről, a Kincsem, a Brazilok, az 1945, vagy a még csak bemutatásra váró Pappa Pia. Az elmúlt években nagyot futott a magyar film az Oscar-gálán, hiszen ebben az évben Deák Kristóf Mindenki című kisfilmje győzött a rövidfilmek kategóriában, míg előtte egy évvel Nemes Jeles László Saul fia című holokausztfilmje győzött az idegennyelvű kategóriában.