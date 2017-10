Neeson mégis akciózik

Nem telt még el sok idő azóta, hogy Liam Neeson arról beszélt, az ő korában már nem állnak jól az akciófilmek, ezért nem készít többet: most megint azt állította, hogy bizony, forgat még akciófilmet, amíg csak él.

Mi is beszámoltunk szeptember derekán arról, hogy Liam Neeseon kijelentette, ő bizony már nem forgat több akciófilmet. A torontói filmfesztiválon úgy fogalmazott akkor:

„A stúdiók még mindig komoly pénzeket kínálnak, hogy akciófilmekben játsszak, de én erre már azt mondom, hogy emberek, hatvan-kicseszett-öt éves vagyok. A közönség lassan azt fogja mondani, hogy ne vicceljünk már.”

Aztán alig telt el két hét okfejtése után, és máris visszakozott. Mark Feltről, a Watergate Mély Torokjáról mutattak be filmet, akkor beszélt arról Neeson, hogy ő forgat még akciófilmeket.

„Ugyan már, nézzen csak rám, dehogynem passzol hozzám az akciófilmezés! Ne beszéljünk rólam múlt időben, itt vagyok, és forgatok akciófilmeket, amíg csak koporsóba kerülök. Nem nyugdíjaztam magamat”

– felelete határozottan, amikor néhány héttel ezelőtti nyilatkozatát említették fel neki.

Neeson a Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, azaz röviden csak a Mark Felt filmben szerepel, utána pedig játszik a híres nyomozóról szóló Marlowe című filmben. Aztán jön a The Commuter című – ki nem találják, mi, ugye? Hát persze, hogy akciófilm. Ebben a vonaton játszódik a cselekmény, ennyi tere lesz Neeson-nek. És ne feledkezzünk el a Hard Powder című ugyancsak akciófilmről se.

S hogy a legfrissebb filmjéről szót ejtsünk: szinte nem is lehetne alkalmasabb időpontot találni az újságírókat információval ellátó FBI-ügynök esetét feldolgozó filmet bemutatni, mint mostanság. Az 1970-as években óriási botrányt okozott, hogy kiszivárogtak a politikusok piszkos dolgai, Liam Neeson pedig a csepegtető FBI-ügynököt, Mark Feltet játssza. A filmet Peter Landesman rendezte, és feltűnik benne Tony Goldwyn és Julian Morris is, ők alakítják a két újságírót.

Neeson úgy nyilatkozott a filmről: