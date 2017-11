Pápá fél évre

Hat hónapra a háttérbe vonul John Lasseter, a Pixar vezetője és a Toy Story rendezője: ő is egyike azoknak, akiket mostanság visszaéléssel, szexuális zaklatással vádoltak meg.

Háttérbe vonul egy időre John Lasseter, a Pixar vezetője és a Toy Story rendezője. Az ok a közelmúltban nyilvánosságra került szexuális zaklatás vádja. Noha a karrierjét féltve senki sem vállalta a nevét azok közül, akik Lassetert vádolták, a szakember féléves távozást választott magának, amelyet közleményben jelentett be.

„Mindig is szerettem volna, ha az animációs stúdiónk a kreatív szakembereknek olyan hely lehet, ahol megvalósíthatják vízióikat. Ez a fajta kreatív kultúra állandó éberséget követel, bizalomra és tiszteletre épül, és törékennyé válik, ha a csapat bármelyik tagja nem érzi értékesnek. Az én felelősségem, hogy ez nem működött. A közelmúltban rengeteg, számomra fájdalmas beszélgetést folytattam le. Sosem egyszerű szembenézni a rossz lépésekkel, de ez az út, hogy tanulj belőlük. Átgondoltam, milyen vezető is vagyok ahhoz a mentorhoz, szószólóhoz és bajnokhoz képest, aki szeretnék lenni. Soha nem volt a szándékom, mégis, néhányotokat kényelmetlen helyzetbe hoztalak. Az egész társaság a világot jelenti nekem, és bocsánatot kérek, különösen azoktól, akik valaha is kéretlen ölelést kaptak tőlem, vagy túlzónak érzett gesztust, bármit. Bármennyire is jó szándékkal tettem, mindenkinek joga van felállítani a saját határait.”

Noha John Lasseter nagyon bájos hangot üt meg a közleményében, nem szabad elfelejteni, a közelmúltban többen is megvádolták őt visszaélésekkel. Ráadásul korábban Rashida Jones és Will McCormack például köztudottan a nem kért előnyök miatt hagyta el a Toy Story 4-et. És nem ez volt az egyetlen eset, amikor a Walt Disney Animation feje furcsa dolgokat művelt. Hogy milyen esetekről beszélünk? Például olyanról, amelyet egy szemtanú mesélt el. Azt látta, hogy Lasseter egy nő térdére tette a kezét. A nő hiába ült amolyan távolságtartó, védekező pozícióba, csak ott tartotta a kezét. Később a nő azt mondta, pechjére aznap szoknyát viselt, így Lasseter nyugodtan matathatott volna a térdénél feljebb is, de azt el tudta kerülni végül.

Lasseter egyébként annak a reményének adott hangot a közleményében, hogy a hat hónapos távollét segít rendbe tenni a dolgokat.