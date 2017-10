Renee lesz Judy

A Pathé és Calamity Films 2018 februárjára tette a Judy című film forgatásának kezdetét, s az is kiderült, ki játssza majd a főszerepet: nem más, mint Renee Zellweger.

Izgalmas filmben kapott főszerepet, a Bridget Jones-filmek sztárja, Renee Zellweger: ő alakíthatja a csodálatos amerikai színésznőt, Judy Garlandot. A Hideghegyért Oscar-díjat is kapó 48 éves amerikai színésznőt egyébként a Chicago című film egyik meghatározó szereplőjeként is ismerhetjük.

A showbiznisz-legenda Judy Garland és Winter 1968-ban érkeztek Londonba, hogy szerepeljenek az óriási népszerűséggel futó The Talk of the Town-ban. Ekkora már harminc éve ismerhették Garlandot az emberek az Óz, a csodák csodája című filmből, de a hangja már meggyengült, csak a drámai erőssége növekedett.

Miközben Garland készült a showra, háborúzott a menedzsmenttel, elbűvölte a zenészeket, emlékeket idézett fel a barátokkal, imádták a nézők, az értelme és melegség sugárzott róla minden helyzetben. A romantikáról alkotott álmai elhomályosíthatatlannak tűntek, miközben Mickey Deans udvarolt neki, aki hamarosan ötödik férje lett. Közben azonban Judy törékeny volt: élete 47 évéből 45-t dolgozott, s elfáradt. A Hollywoodban elvesztett gyerekkor emlékei üldözték, és vágyott arra, hogy hazamenjen gyerekeihez (az ő lánya Liza Minnelli). Vajon lesz ereje folytatni? – teheti fel a film a kérdést.

Tudjuk, mi történt. Garland végigcsinálta az öthetes londoni túrát, ám néhány hónappal később tragikusan fiatalon meghalt, halálát nyugtató-túladagolás okozta. A film azonban nem az ünnepelt színésznő fájdalmas haláláról szól, hanem Garland emberi kapcsolataira koncentrál, s azon keresztül igyekszik visszaadni Judy Garland különleges és érdekes élettörténetét, amelyet a szakmai sikerek mellett magánéleti buktatók kísértek.

A filmet az ismert brit színpadi rendező, Rupert Goold (kétszer nevezték Tony-díjra és kétszer nyerte meg az Olivier-elismerést) dirigálja, míg a forgatókönyvet Tom Edge jegyzi. A producer a BAFTA-díjas David Livingstone lesz.

Zellweger egyébként jelenleg a Same Kind of Different as Me című drámában szerepel, majd hamarosan Sarah Jesseica Parkerrel együtt feltűnik a Best Day of My Life című filmben, amely a Berlin, I Love You című sorozat része.