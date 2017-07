Sandra Bullock lesz a Bird Box sztárja

A Netflix új poszt-apokaliptikus thrillert fejleszt, s nem kisebb főszereplője lesz, mint Hollywood nagyasszonya, az örökifjú (de már ötven feletti) Sandra Bullock.

Sandra Bullock jellemzően kiváló ízléssel választ filmszerepeket, s a hírek szerint úgy tűnik, ezúttal sem lőtt mellé, amikor az Eric Heisserer által írt és a dán Susanne Bier által rendezett Bird Box főszerepére igent mondott. A történet Josh Malérman 2014-es regényén alapul, a közeli jövőben játszódik. Eszerint a Bullock által játszott figura és két gyermeke a kevés ember alkotta túlélőcsoport tagja. Az emberisége jó része nem élte túl, hogy egy misztikus idegen erő kipusztította a világ lakosságának nagy részét. Ők hárman, az anya és gyermekei bekötött szemmel tesznek meg egy nagyon veszélyes, húsz mérföldes utat, miközben csak az anya értelmére és a gyerekek edzett fülére támaszkodhatnak.

A Bird Box nem az első film, amely valódi, A-listás hollywoodi sztárt nyer meg magának. Brad Pitt a War Machine-ben szerepelt, míg Will Smith a hamarosan megjelenő scifi-drámát, a Bright-ot viszi a hátán. Jegyezzük meg egyébként, hogy a Bird Box-ban nemcsak Bullock Oscar-díjas, hanem Bier is: 2010-ben a Better World című filmjéért érdemelte ki az elismerést az idegen nyelvű filmek kategóriájában, míg a forgatókönyvíró Heisserert a 2016-os Érkezésért jelölték a a filmvilág legnagyobb presztízzsel bíró díjára.

A hírek szerint szeptemberben Los Angelesben kezdik meg a Bird Box munkálatait, arról viszont már nem szól a fáma, hogy mikor kerül a mozikba a produkció.

Noha Hollywoodban 50 felett már nem egyszerű a színésznők élete, az 52 esztendős Sandra Bullock semmiképpen sem unatkozott a közelmúltban. Legutóbb A válságstáb című filmet forgatta, előtte pedig szerepet vállalt a Minyonokban. Az elmúlt évek legsikeresebb filmjeinek egyikében, a Gravitációban emlékezetesen lebegett az űrben, s ugyancsak 2013-ban vicceskedett a valóban humoros Női szervekben. A 2011-es év a Rém hangosan és irtó közel című filmjéről marad emlékezetes, míg Oscar-díját a 2009-es A szív bajnokaival érdemelte ki.