Scarlett Johansson termelte a legtöbb pénz 2016-ban

Scarlett Johansson kaszált a 2016-os évben. Na persze nem úgy, mint a három varjú a part alatt, hanem filmes megjelenéseivel. A Forbes toplistáján pont szuperhős kollégáit előzte meg.

Nem kérdés szuperhősnek lenni több szempontból is jó. Egyrészt a világ megmentése mindig is menő dolognak számított. Más részt a szuperképességek sem elhanyagolandó dolgok. Ha pedig a mozivásznon szuperhős az ember fia vagy lánya, akkor még dollármilliókra is szert tehet. – A szuperhős mozik sztárjaival pont ez történt 2016-ban.

A Forbes magazin jó szokásához híven az elmúlt évre vonatkozóan is összeállította azt a listát, amelyen a legtöbb bevételt termelő színészeket listázzák.

Az abszolút győztes Scarlett Johansson lett, aki egyrészt ugye ott volt az 1,15 milliárd dollárt termelő Amerika Kapitány: Polgárháborúban. Valamint a Coen tesók filmjében az Ave, Cézár!-ban is láthattuk. Az Énekelj! és A dzsungel könyve filmhez pedig a hangját adta, így összességében 1,2 milliárd dollárt termelt filmjeivel.

Fekete Özvegy mögött pedig rögvest szuperhős kollégái figyelnek. Chris Evans és Robert Downey Jr. egyaránt a Polgárháborúval termelt 1,15 milliárdot – más kérdés, hogy nagyobb pénz a szerepért valószínűleg Downey markát ütötte.

A sort viszont ezt követően is szuperhősök követik, csak a DC frontról.

Margot Robbie 1,1 milliárdot hozott össze, többek között a Batman Superman ellen: Az igazság hajnala miatt. De ott van mögötte a listán Amy Adams (1,04 millárd), Ben Affleck (1,02 milliárd) és Henry Cavill is (870 millió dollár).

Nem meglepő talán, hogy a lista további helyein is többnyire szuperhősök vannak. Deadpool azaz Ryan Reynolds 820 millió dollárt tudott termelni, míg Will Smith 775 millióra volt jó filmjeivel.

Közéjük ékelődik Felicity Jones, aki az egyetlen kakukktojás, hiszen a 805 milliós bevételhez neki egyetlen szuperhősös mozifilmben sem kellett szerepelnie.