Selma Blair hűséges marad del Toro Hellboyához

A nagyágyú DC, Marvel és X-Men alkotásai mellett van még egy klasszikus képregény, amelyik filmadaptációja a közeljövőben fog debütálni. Ez nem más, mint a már jól ismert Hellboy rebootja, amely életének első heteiben a Rise of The Blood Queen (A vérkirálynő ébredése) alcímmel büszkélkedhetett.

Bejelentése óta számos információval látott el minket a Lionsgate vele kapcsolatban. Első, és legfontosabb talán, hogy a rendező, és a főszereplő személyét illetően is változás történt. Míg az első két részben Guillermo del Toro ült a direktori székben és Ron Perlmant láthattuk Pokolfajzatként, következő alkalommal már Neil Marshall irányít és David Harbour bújik a vörös óriás bőrébe. Habár a casting még folyamatban van, rajta kívül már pár szereplő kilétét is nyilvánosságra hozták.

A Katedrális sorozat püspökét, Ian McShane-t Broom professzorként, Sasha Lane-t Alice Monaghanként, Penelope Mitchellt Ganeida-ként, Milla Jovovichot pedig a Vérkirálynőként láthatjuk hamarosan.

Egy beharangozott csatlakozóval, Ed Skreinnel azonban meggyűlt a bajuk a készítőknek. Nem is magával az angol színésszel volt gond, hanem, hogy az általa alakított ember származását tekintve félig ázsiai volt, így a stúdiót „kifehérítéssel” vádolták. Természetesen Skein nem hagyhatta ezt annyiban, és hogy megelőzze a nagyobb drámát, távozott a produkcióból.

„…Azon leszünk, hogy az eredeti képregényhez hűen válasszunk színészt a karakter megformálásához.”

-nyilatkozták akkor a producerek.

Most úgy néz ki, meg is találták a megfelelő alanyt, Daniel Dae Kimet, a Hawaii Five-0 sztárját. Viszont Liz karakterére, aki az előző Hellboyokban tősgyökeres tagként szerepelt, még nem választották ki a színésznőt. Anno Selma Blair-t köszönthettük Lizként, akit az esetleges visszatérésről kérdeztek.

„A szívem Guillermo del Toroval van. Az agyam a del Toro által teremtett világban él, és ott is marad. Azt csinálnak, amit akarnak, egy teljesen más végeredményt fognak kapni. Én elvégeztem a munkám.”

Olvasva a fentebb leírtakat, ha Blairt meg is hívnák az új változatba, valószínűleg visszautasítaná a felkérést.